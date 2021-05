Mercato: Cavani prolonge d'un an à Manchester United

L'attaquant uruguayen Edinson Cavani (34 ans) a décidé de prolonger d'un an à Manchester United, où il est arrivé en octobre dernier. Le Matador est désormais lié au club anglais jusqu'au 30 juin 2022.

La nouvelle n'a pas encore été officialisée, mais les papiers sont signés. A quelques semaines de la fin de son contrat à Manchester United, Edinson Cavani (34 ans) a décidé de prolonger d'une année chez les Red Devils, jusqu'au 30 juin 2022.

Arrivé à Old Trafford en début de saison, après sept années au PSG, l'attaquant uruguayen était régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps, notamment vers l'Amérique du Sud et Boca Juniors, qui lui faisait la cour. Mais le joueur, très en forme sur les derniers matchs, a été convaincu par les arguments de la direction de United et par son coach Ole Gunnar Solskjaer, qui voulait le garder. Il restera donc en Europe au moins un an de plus.

15 buts cette saison

Malgré un temps de jeu limité (35 apparitions, 1.859 minutes), et une suspension quelques semaines après son arrivée pour avoir utilisé un mot jugé raciste, le Matador a réussi à faire trembler les filets à 15 reprises cette saison avec United, dont neuf fois en Premier League. Il s'est illustré lors de la récente double confrontation contre la Roma en demi-finale de Ligue Europa, avec un joli doublé à l'aller (6-2), et encore un autre au retour, jeudi dernier.

"Nous leur avons sans cesse donné le ballon et nous l'avons perdu dans des situations dangereuses, avait reconnu Solskjaer après le match retour (défaite 3-2). Mais heureusement, nous avons l'un des meilleurs gardiens de but du monde (David De Gea, ndlr) et un attaquant qui veut marquer des buts (Edinson Cavani)."