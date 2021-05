Villarreal-Manchester United: le but de Moreno qui enrhume Lindelof sur un coup franc

Après une demi-heure de jeu très serrée entre Villarreal et Manchester United en finale de la Ligue Europa (à suivre en direct sur RMC Sport 1), le sous-marin jaune a trouvé l'ouverture sur une reprise de Gerard Moreno. L'attaquant de Villarreal a été parfaitement trouvé dans la surface par Dani Parejo sur coup-franc.

Gerard Moreno est bel et bien l'homme clé de Villarreal cette saison. Auteur de 11 passes décisives cette saison, l'attaquant espagnol qui participera au prochain Euro avec la Roja vient d'inscrire son 30e but de la saison toutes compétitions confondues, lors de la finale de la Ligue Europa qui se déroule à Gdansk, en Pologne (à suivre en direct sur RMC Sport 1).

Le buteur de Villarreal a été parfaitement trouvé sur un coup-franc excentré tiré par le capitaine Dani Parejo. Malgré le tirage de maillot et le marquage serré de Victor Lindelöf, Moreno est parvenu à reprendre de demi-volée le ballon pour tromper David De Gea et ouvrir le score à la demi-heure de jeu (30e).

Une première victoire continentale pour Villarreal?

Un but qui met Manchester United, vainqueur de la compétition en 2017, en grande difficulté alors qu'Edinson Cavani avait manqué une grosse occasion quelques minutes plus tôt en tentant de servir Marcus Rashford au lieu de reprendre le ballon de volée. Villarreal, de son côté, participe à la première finale européenne de son histoire (sans compter les Coupes Intertoto remportées par le club en 2003 et 2004) et pourrait soulever son premier trophée continental.

Unai Emery, l'entraîneur de Villarreal, pourrait lui devenir le premier entraîneur à remporter quatre Ligue Europa. Pour cela, son équipe devra tenir encore une bonne heure de jeu face à Red Devils mené par Paul Pogba au milieu de terrain, mais qui ne parviennent pas à trouver l'ouverture face à une équipe espagnole jusque-là très bien organisée.

>>> Suivez la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United en vous abonnant à RMC Sport