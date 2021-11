West Ham: des supporters reprennent un chant antisémite, le club "consterné"

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, des fans identifiés comme des supporters de West Ham sont filmés dans un avion en train de reprendre un chant antisémite alors qu’une personne juive s'installe à sa place, lors d'un vol à destination de la Belgique jeudi.

West Ham se dit "consterné" et promet des sanctions fermes, à commencer par des interdictions de stade. Dans un communiqué transmis aux médias anglais, le club londonien condamne les propos tenus par certains de ses supporters dans un avion à destination de la Belgique, où l'équipe de David Moyes affrontait Genk (2-2) jeudi en phase de groupes de la Ligue Europa.

Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, des fans identifiés comme des supporters des Hammers par le Daily Mail sont filmés en train de reprendre un chant antisémite alors qu’une personne juive s'installe à sa place.

La réponse ferme de West Ham

"West Ham est consterné par le contenu de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux et condamne le comportement des individus impliqués. Le club est en contact avec la compagnie aérienne et les autorités compétentes pour identifier les individus. Toute personne identifiée se verra interdire l'accès au club pour une durée indéterminée. L'égalité, la diversité et l'inclusion sont au cœur de notre club et nous n'accueillons aucune personne qui ne partage pas ces valeurs", a réagi un porte-parole de West Ham.

En 2015 et 2019, des chants racistes et antisémites avaient déjà été entonnés par des supporters des Hammers avant des rencontres de Premier League. Le club avait alors promis d'appliquer une politique de "tolérance zéro" envers tout comportement discriminatoire.

Leader de son groupe de Ligue Europa, West Ham accueillera dimanche Liverpool à l'occasion de la 11e journée de Premier League (17h30).