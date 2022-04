West Ham-Francfort: des commentateurs allemands agressés en plein match de Ligue Europa

Pendant qu'ils commentaient la demi-finale aller de Ligue Europa entre West Ham et l'Eintracht Francfort (1-2), au London Stadium, deux commentateurs pour la radio allemande ont été agressés en tribune de presse. Le club anglais compte sévir.

"Mes rêves sur le football anglais ont été brisés". C'est ce que Philipp Hofmeister, un commentateur de la radio allemande ARD, a déclaré jeudi soir en direct du London Stadium, où il se trouvait pour couvrir la demi-finale aller de Ligue Europa perdue 2-1 par West Ham face à l'Eintracht Francfort. Durant la première période de cette rencontre, lui et son collègue Tim Brockmeier ont été agressés dans la tribune de presse, comme le rapportent Bild et The Guardian.

L'incident s'est produit à la 21e minute, juste après l'égalisation des Hammers signée Michail Antonio. Il semblerait qu'au moins un individu se soit jeté sur les deux journalistes et soit parvenu à arracher l'un de leurs casques. Les commentateurs, qui ont témoigné à l'antenne de leur mésaventure, ont dû changer de place à la mi-temps. "Vous avez constamment le sentiment que quelque chose pourrait venir de derrière, un coup de poing ou autre", ont-ils toutefois fait savoir sur les ondes.

"Nous allons bien", a précisé plus tard Philipp Hofmeister dans un message publié sur Twitter. "Meilleurs vœux à tous les supporters de West Ham qui aiment le football et respectent leurs adversaires", a-t-il ajouté.

West Ham promet une sanction

West Ham a promis de ne pas laisser cette agression impunie. "Le club a pris connaissance de l'incident et travaille à identifier l'agresseur, a déclaré un porte-parole auprès de la presse britannique. En accord avec notre approche tolérance zéro, la personne identifiée verra ses informations personnelles transmises à la police. Une interdiction de stade indéfinie et une interdiction de déplacement avec le club lui sera adressée. Il n'y a pas de place pour ce type de comportement".