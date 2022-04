West Ham-Francfort: l’incroyable retourné de Bowen sur la barre pour les Hammers

À deux minutes de la fin de sa demi-finale aller de la Ligue Europa, West Ham a frôlé l’égalisation contre l’Eintracht Francfort (1-2), sur un retourné spectaculaire de Jarrod Bowen.

Il a frôlé l’égalisation et peut-être même le prix Puskas par la même occasion. Alors que West Ham courait après le score dans sa demi-finale aller de la Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort, Jarrod Bowen a manqué d’arracher le nul pour les siens d’une puissante bicyclette, qui s’est écrasé sur la barre transversale (1-2, 90e+1). Malchanceux sur ce coup, l’ailier anglais n’a pas eu l’occasion de se rattraper plus tard, puisque l’arbitre sifflé la fin du match deux minutes plus tard, actant la défaite des Hammers.

L’action qui a failli retourner le match a été initiée par un centre lointain de West Ham, puis un cafouillage dans la surface francfortoise, qui a vu le ballon finalement arriver dans les pieds de Declan Rice, côté droit légèrement à l’extérieur de la surface. Sans réfléchir, le milieu a alors décoché un centre rentrant, en direction de la surface et de Bowen, alors dos aux cages. Ce dernier n’a pas eu le temps de réfléchir: il s’est immédiatement élancé pour un retourné.

Un match ouvert

Limpide et très puissante, sa frappe a complètement surpris Kevin Trapp, qui a uniquement été sauvé par sa barre transversale. Dépité de ne pas avoir marqué son quatrième but de la saison en Ligue Europa, Bowen a alors pris sa tête entre ses mains. Son échec était d’autant plus rageant pour les Hammers avaient déjà eu leur lot d’occasions, effleurant notamment la barre sur une frappe loitaine de Saïd Benrahma.

Avant cela, West Ham avait déjà réussi à revenir une première fois au score, dans un match équilibré et ouvert. Après avoir encaissé un but dans la première minute de jeu, sur un tête croisé d’Ansgar Knauff, ils avaient répondu par Michail Antonio (1-1, 21e) des suites d’un coup franc lointain. Mais Daichi Kamada, en deuxième mi-temps, avait finalement redonné l’avantage à Francfort.