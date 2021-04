FA Cup: à onze jours du PSG, Manchester City déçoit et se fait sortir par Chelsea

À onze jours de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au PSG, Manchester City a été éliminé par Chelsea (1-0), ce samedi, en demi-finale de la FA Cup. Très décevants, les Skyblues ont vu leur maître à jouer Kevin De Bruyne sortir sur blessure en seconde période.

Manchester City ne deviendra pas cette saison la première équipe anglaise à réussir le quadruplé. Bien partis pour remporter le titre en Premier League, toujours en lice en Ligue des champions et bientôt opposés à Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue, les Skyblues ont connu un coup d’arrêt ce samedi en étant éliminés par Chelsea (1-0), en demi-finale de la FA Cup. Un indice sur leur état de forme à onze jours de leur demi-finale aller de C1 face au PSG (en exclusivité sur RMC Sport) ?

Attention à ne pas tirer trop d'enseignements de cette rencontre. Dans un calendrier pour le moins chargé, Pep Guardiola avait décidé de faire tourner avec huit changements par rapport au onze aligné mercredi à Dortmund (2-1) en quart de finale retour de C1. Exit Ederson, Oleksandr Zinchenko, John Stones, Phil Foden, Ilkay Gündogan ou encore Riyad Mahrez. Place à Zack Steffen, Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, Ferran Torres, Fernandinho et Gabriel Jesus. Raheem Sterling, en panne d’efficacité ces dernières semaines, en a aussi profité pour retrouver une place de titulaire. En face, Olivier Giroud a une nouvelle fois pris place sur le banc au coup d’envoi, Thomas Tuchel préférant faire confiance à Timo Werner en pointe.

Inquiétude pour De Bruyne

Un choix qui a bien failli se révéler payant d’entrée. Sur un centre en bout de course de l’attaquant allemand, Hakim Ziyech a surgi dans la surface pour fusiller Steffen, mais son but a été refusé pour un hors-jeu peu évident de Werner (6e). Une première alerte pour des Skyblues à la peine. Sans idées et quasiment à l’arrêt au moment de construire. Très, très loin de leur niveau habituel. Cela aurait pu permettre aux Blues d’ouvrir le score avant la pause, mais les tentatives de Ben Chilwell (19e) et Reece James (34e) n’ont pas trouvé la cible. Sauf qu'à force de reculer et de perdre un nombre incalculable de ballons, City a logiquement fini par craquer.

Avec au passage une belle erreur de son gardien. Comme en début de match, Werner s’est échappé dans la profondeur avant de trouver en retrait Ziyech, plus vif que Mendy et bien aidé par l’étrange sortie de Steffen (55e). Sacrément décevants, avec un déchet technique inhabituel, les Cityzens ont en plus vu leur maître à jouer sortir sur blessure. Touché à la cheville droite, De Bruyne a dû céder sa place à Foden dès le début de la seconde période (48e). Gündogan a également fait son apparition sur le gazon de Wembley, mais City a continué à gâcher chacune de ses (rares) offensives.

Une aubaine pour les Blues, qui défieront en finale Leicester ou Southampton, opposés ce dimanche (19h30). Ils continuent de monter en puissance avant leur demi-finale de Ligue des champions face au Real Madrid (27 avril et 5 mai). Les Skyblues, eux, ont encore deux matchs pour reprendre confiance avant de se rendre au Parc des Princes le 28 avril. Ils recevront Aston Villa en Premier League (21 avril), puis il y aura la finale de la Coupe de la Ligue (25 avril).

