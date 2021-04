Chelsea: Tuchel raconte à quel point il a été influencé par Guardiola

En conférence de presse ce vendredi, avant la demi-finale de FA Cup de Chelsea contre Manchester City, Thomas Tuchel a admis avoir été grandement influencé par le football de Pep Guardiola au Barça.

Pep Guardiola a "énormement" influencé Thomas Tuchel. À la veille du match entre Chelsea et Manchester City, prévu samedi (18h30) en demi-finale de FA Cup, l'entraîneur allemand a fait part de son admiration pour le travail de son homologue espagnol. "Quand il était le coach du FC Barcelone, je regardais presque chaque match", s'est rappelé le manager des Blues en conférence de presse, selon la retranscription de Football London.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Premier League

"J'ai beaucoup appris"

"J'étais très impressionné par la façon dont ils ont réussi avec le style de jeu pratiqué. Les jeunes du centre de formation, le football offensif, la possession... Ce qui était le plus impressionnant, c'était la mentalité avec laquelle l'équipe défendait à la perte du ballon. J'ai beaucoup appris en regardant les matchs, mieux compris le jeu et comment on pouvait aborder les matchs de manière aventureuse et courageuse", a développé Thomas Tuchel qui, au début des exploits de Pep Guardiola au Barça, était encore entraîneur de jeunes à Mayence.

Avec le Borussia Dortmund, Thomas Tuchel n'a pas réussi à battre le Bayern Munich de Pep Guardiola. "Nous étions proches", a-t-il néanmoins précisé. Ce bilan négatif ne l'empêche toutefois pas de penser pouvoir créer la surprise avec Chelsea: "Nous sommes très concentrés et confiants sur le fait que nous pouvons combler l'écart pendant un match. C'est notre objectif".

Quasiment assuré de remporter le titre de champion d'Angleterre pour la troisième fois en quatre ans, Manchester City est en lice pour un improbable et inédit quadruplé cette saison. Les hommes de Pep Guardiola peuvent aussi s'offrir la Coupe de la Ligue anglaise, dont ils disputent la finale le 25 avril contre Tottenham. Chelsea n'a pour l'instant rien gagné cette saison et n'est toujours pas assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.