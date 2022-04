FA Cup: des supporters perturbent l'hommage aux victimes d'Hillsborough, Manchester City s'excuse

Manchester City a publié un communiqué samedi, en marge de la demi-finale de FA Cup face à Liverpool. Le club y a dénoncé l'attitude de ses supporters qui ont chanté pendant la minute de silence observée en la mémoire des victimes d'Hillsborough.

Pour que Manchester City s'assure de communiquer sur le sujet, c'est que l'affaire est grave. Il y a 33 ans, le 15 avril 1989, 97 personnes perdaient la vie dans la catastrophe d’Hillsborough lors d'une rencontre entre Liverpool et Nottingham Forest. Avant la demi-finale de FA Cup ce samedi à Wembley entre les Reds et Manchester City, des fans des Skyblues ont perturbé la minute de silence en la mémoire des victimes de cette tragédie.

Manchester City "extrêmement déçu" par ses supporters

Des chants ont été entendus dans la partie du stade réservée aux supporters de Manchester City, ce qui a provoqué ensuite des sifflets des fans de Liverpool. "Manchester City est extrêmement déçu des actions de certains de ses supporters pendant la minute de silence avant le match d'aujourd'hui. Le club s'excuse sincèrement auprès de tous ceux qui sont liés au Liverpool Football Club", ont indiqué les Cityzens dans un communiqué.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé également où un fan de Liverpool est pris pour cible par des supporters de Manchester City, en amont de la rencontre. La police a été contrainte d'intervenir pour séparer les protagonistes.

Ce vendredi, en ce triste jour d'anniversaire, les joueurs et membres du staff de Liverpool avaient déjà respecté une minute de silence devant un mémorial dédié aux victimes. Pour rappel, il s'agit encore à ce jour de la tragédie la plus meurtrière lors d'un événement sportif en Grande-Bretagne.

Sur le terrain, Liverpool as'est qualifié pour la finale de FA Cup en battant son adversaire 3-2. Dominateurs, les Reds ont mené 3-0 en première période grâce à un nouveau but sur corner d'Ibrahima Konaté et un doublé signé Sadio Mané. Les joueurs de Pep Guardiola se sont réveillés au retour des vestiaires grâce à Jack Grealish et ont relancé le suspense dans le temps additionnel avec Bernardo Silva. Mais le plus dur avait été fait pour l'équipe de Jürgen Klopp, qui va avoir l'occasion de remporter sa première FA Cup.