FA Cup: dans l'incertitude avant une vente, Chelsea se rendra bien à Middlesbrough en avion

Confronté à des restrictions budgétaires, Chelsea pourra bien se rendre en avion à Middlesbrough pour jouer son quart de finale de FA Cup ce samedi, a affirmé Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel a le sourire. Non seulement son équipe vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où elle jouera le Real Madrid, mais Chelsea pourra se rendre à Middlesbrough en avion, pour le quart de finale de FA Cup prévu ce samedi (18h15). Le coach des Blues a confirmé la bonne nouvelle en conférence de presse, à la veille d'un nouveau rendez-vous important pour les champions d'Europe en titre.

"Tout le monde a travaillé dur pour que cela se produise et cela s'est bien passé. C'est organisé pour qu'on puisse voyager en avion, ce qui est très, très bien car comme vous le savez, on a eu le dernier match (contre Lille) avec seulement deux jours pour se reposer. C'est très important de minimiser le temps de voyage et maximiser le temps de récupération pour réduire le risque de blessure. Alors oui, nous sommes très heureux. Tout est organisé comme d'habitude et nous pouvons nous préparer normalement", a confié Thomas Tuchel.

Une limite de 24.000 euros pour les déplacements

Ce voyage en avion évite donc un long périple de 10 heures en bus pour les coéquipiers de N'Golo Kanté, sachant que le club londonien possède une enveloppe de 24.000 euros pour organiser ses déplacements à l'extérieur. Il y a quelques jours, le coach allemand avait ironisé en expliquant qu'il était prêt à "conduire un minibus" pour se rendre à Lille pour le huitième de finale retour de Ligue des champions.

A Middlesbrough, Chelsea ne pourra compter que sur une poignée de supporters, puisque la vente de billets est suspendue depuis les sanctions infligées au club après le départ de Roman Abramovich. Contre le Real Madrid, le 6 avril prochain, les Blues devraient jouer à huis clos en raison des sanctions prises par l’Union européenne contre l'ex-propriétaire russe.