Ligue des champions: Chelsea devrait jouer à huis clos à domicile en quarts de finale

Selon The Athletic, Chelsea devra jouer ses prochains matchs à domicile de Ligue des champions à huis clos en raison des sanctions prises par l’Union européenne contre Roman Abramovich, son propriétaire et président.

L’avenir européen de Chelsea est parsemé de doutes après la qualification des Blues pour les quarts de finale de la Ligue des champions, aux dépens de Lille (2-0, 1-2), mercredi. Selon The Athletic, le club londonien pourrait devoir jouer tous ses matchs à domicile à huis clos dans la compétition, en raison des sanctions de l’Union européenne contre Roman Abramovich, son propriétaire et président. L’homme d’affaire a été placé, mardi, sur la liste des oligarques russes sanctionnés par l’UE en raison de leur proximité avec Vladimir Poutine, président russe qui a déclenché la guerre en Ukraine le 24 février dernier.

Ses avoirs ont été gelés et il a été interdit de voyager. Cela a des répercussions sur son club, déjà lourdement sanctionné par le gouvernement britannique qui l’a placé sous une licence spéciale avec des contraintes drastiques. Chelsea n’a ainsi pas le droit de vendre de nouvelles places à ses spectateurs. Seuls ceux ayant déjà acheté leur place ou les abonnés peuvent assister aux matchs. Mais cela devrait ne plus suffire sur la scène européenne.

Les matchs européens exclus de la licence du gouvernement britannique

Selon The Athletic, cet accord ne tient pas pour les matchs de Ligue des champions. Chelsea devrait donc jouer à huis clos son quart de finale à domicile, ainsi qu’une potentielle demie. La question de la présence des fans pour une potentielle finale au Stade de France, le 28 mai prochain, se posera si les tenants du titre se hissent de nouveau à ce stade de la compétition.

"L'UEFA s'engage pleinement à toujours mettre en œuvre les sanctions européennes et internationales pertinentes, a indiqué l’instance. Notre compréhension est que la présente affaire est évaluée dans le contexte de la licence délivrée au Royaume-Uni, qui permet au Chelsea FC de poursuivre une activité de football minimale tout en garantissant qu'aucun gain financier n'en résultera pour M. Abramovich."

"Nous travaillerons avec l'UE et les États membres concernés pour garantir une clarté totale et rester en phase avec toutes les mesures pertinentes et applicables conformément aux derniers développements. L'UEFA continuera à travailler en étroite collaboration avec et à soutenir les joueurs, le personnel et les fans de Chelsea en ces temps difficiles pour leur permettre de représenter leurs couleurs sur le terrain."