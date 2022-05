FA Cup: Liverpool sacré aux tirs au but contre Chelsea

Comme en finale de la Coupe de la League au mois de février, Liverpool a battu Chelsea à l’issue de la séance des tirs au but (0-0 6 tab à 5) en finale de FA Cup samedi à Wembley. Les Reds restent en course pour un incroyable quadruplé.

Les Reds triomphent au bout du suspense. Liverpool a battu Chelsea aux tirs au but (0-0 6 tab à 5) et s’est adjugé la FA Cup, la 8eme de son histoire, ce samedi lors d'une finale haletante à Wembley. Déjà vainqueurs de Coupe de la League face aux Blues dans un scenario semblable au mois de février et finalistes de la Ligue des champions, les Reds peuvent toujours rêver d’un incroyable quadruplé même si leurs chances d’être champion d’Angleterre sont minces.

Salah blessé à 15 jours de la finale de la Ligue des champions

Dans match alerte et rythmé, Christian Pulisic, en jambes en début de match, lance la première banderille mais manque le cadre (15e). Un quart d’heure plus tard, gros coup dur pour les Reds avec la sortie sur blessure de Mohamed Salah (33e). L’Egyptien qui semblait se plaindre des adducteurs est remplacé par Diogo Jota. Il devrait faire trembler ses fans à 15 jours de la finale de la Ligue des champions, face au Real Madrid, au Stade de France.

Touchés par la perte de leur attaquant, les Reds ? En tout cas Chelsea revient déchainé au retour des vestiaires. Marcos Alonso passe tout près de marquer deux buts, notamment sur coup franc qui heurte la barre transversale. Malgré un grand nombre d'occasions de chaque côté à l'image du tir à bout portant d'Andrew Robertson sur le poteau (85e), le match, plutôt dominé par Liverpool, reste longtemps indécis. Et comme en finale de la Coupe de la League, aucun but n'est marqué ni dans le temps réglementaire, ni en prolongation.

Lors de l'impitoyable séance des tirs au but, Cesar Azpilicueta, entré en fin de rencontre, trouve le poteau. Mais Edouard Mendy joue un vilain coup à son compatriote sénégalais Sadio Mané en stoppant son penalty. C'est finalement Tsimikas qui profite du tir manqué de Diogo Jota pour envoyer les Reds au paradis. Et Chelse en enfer.