Mercato: Arsenal a fait une offre pour Vlahovic

Alors que les Gunners cherchent à vendre Aubameyang, le club londonien a fait une offre aux alentours de 70 millions d'euros pour recruter Dusan Vlahovic, le buteur de la Fiorentina.

Dusan Vlahovic finira-t-il la saison à la Fiorentina? Très courtisé en raison d'une première partie de saison excellente (18 buts en Serie A), l'international serbe a vu débarquer un nouveau prétendant. Après le Barça, Arsenal a également montré son intérêt pour le joueur de 21 ans. Selon la Gazzetta Dello Sport, les Gunners ont formulé une offre aux alentours de 70 millions d'euros (55 millions en plus de la vente de Lucas Torreira) pour arracher l'attaquant. Alors que la clause libératoire a été fixé à 80 millions d'euros minimum, la Fiorentina réfléchit à la proposition.

>> Le mercato en direct

33 buts en 2021

En fin de contrat en 2023, le Serbe avait annoncé vouloir finir la saison à Florence. "Ici je peux encore progresser (...) Je suis arrivé quand j'étais très jeune, c'est ma seconde maison", avait-il confié à DAZN. Le sérial buteur a inscrit 33 buts en 2021, égalant le record de Cristiano Ronaldo, établit l'année précédente. Acheté au Partizan Belgrade pour moins de deux millions d'euros en 2018, Dusan Vlahovic a connu une progression fulgurante avec les Violets. Dès sa troisième saison à Florence, il passe la barre des 20 buts en championnat (21) à 20 ans.

Doté d'une puissance et d'un instinct de tueur devant le but qui rappellent Zlatan Ibrahimovic, Vlahovic est l'artisan principal du bon début de saison de la Fiorentina, placée dans la lutte pour l'Europe. Actuellement 7e à l'issue de la phase aller, la Viola est à égalité de points avec la Roma, 6e, et ne compte que six points de retard sur la Ligue des champions.