Affaire Hamraoui: Abidal va être entendu par les enquêteurs

Selon Le Monde, Eric Abidal sera "prochainement" auditionné par les enquêteurs en charge de faire la lumière sur l’agression de Kheira Hamraoui. L’ancien défenseur des Bleus et la joueuse du PSG seraient proches depuis leur passage commun au FC Barcelone.

Un nouveau nom apparaît dans ce sombre dossier. Et pas des moindres. Selon Le Monde, Eric Abidal va être interrogé dans le cadre de l’affaire liée à l’agression de Kheira Hamraoui. "Il sera entendu prochainement", a confié la procureure de la République de Versailles. Son épouse, Hayet Abidal, pourrait également être auditionnée. Les enquêteurs étudient l’hypothèse d’une vengeance liée aux relations entretenues par Abidal (42 ans) et Hamraoui (31 ans).

Abidal "ne comprend pas" pourquoi il est associé à cette affaire

L’ancien défenseur des Bleus a occupé un poste de directeur sportif au FC Barcelone, entre 2018 et 2020, à l’époque où la milieu de terrain du PSG portait les couleurs catalanes. Ils se seraient alors rapprochés. Les enquêteurs auraient établi que la puce de téléphone d’Hamraoui était au nom d’Abidal. La joueuse parisienne lui aurait d’ailleurs téléphoné au lendemain de son agression, selon plusieurs de ses coéquipières.

Ce lundi, en fin d'après-midi, l'ex-international français n'avait pas encore reçu de convocation officielle. Mais il avait appris l'information par la presse. "Si Eric Abidal doit être entendu à la demande de procureure de la République de Versailles, il ira s'expliquer sans difficulté, a confié à RMC Sport son avocat, Me Olivier Martin. Cependant, M. Abidal ne comprend toujours pas comment il peut être associé directement ou indirectement à cette agression."

"Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés?"

Kheira Hamraoui a été victime d’une violente attaque dans la soirée du 4 novembre, alors qu’elle rentrait d’un dîner organisé au bois de Boulogne, dans l’ouest de Paris. Elle se trouvait dans une voiture conduite par sa partenaire Aminata Diallo lorsque deux hommes masqués et armés l’ont tiré hors du véhicule, avant de le frapper à coups de barre de fer. Lors de l’incident, les agresseurs auraient lancé: "Alors comme ça, on couche avec des hommes mariés?"

Après avoir été placée en garde à vue et auditionnée durant trente-six heures, Diallo a été remise en liberté jeudi. La thèse d’une agression sur fond de rivalité sportive s’éloigne. Blessé aux jambes et aux mains, Hamraoui n’a pas retrouvé la compétition depuis l’incident. Diallo non plus. Sans ses deux joueuses, le PSG s’est lourdement incliné sur la pelouse de l’OL, dimanche, lors du choc de la 8e journée de D1 (6-1).