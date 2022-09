Affaire Hamraoui: Aminata Diallo interpellée et de nouveau placée en garde à vue

Selon des informations de RMC et du JDD, Aminata Diallo, ancienne joueuse du PSG, a été interpellée chez elle ce vendredi matin par la police judiciaire et placée en garde à vue. L’étau se resserre autour d’elle après l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui l’an dernier.

Nouveau rebondissement dans l’enquête sur l’agression de Kheira Hamraoui. Selon les informations du service police-justice de RMC et du JDD, Aminata Diallo, ancienne milieu de terrain du PSG, a été interpellée à son domicile, ce vendredi matin. Elle a été placée en garde à vue pour la seconde fois dans cette affaire puisqu’elle avait déjà entendue pendant 40 heures juste après l’agression de celle qui était alors sa coéquipière en novembre 2021.

La piste d'une rivalité entre les deux joueuses au coeur du dossier

Près d'un an plus tard, elle se retrouve de nouveau dans le collimateur des enquêteurs. Selon les informations recueillies par RMC, c’est bel et bien la piste d’une rivalité entre les deux joueuses qui est au cœur du dossier. Les enquêteurs cherchent encore à savoir si cette agression a été commise et commanditée sur fond de rivalité sportive ou privée.

Aminata Diallo a donc été interpellée chez elle ce vendredi matin par les policiers de la BRB de la DRPJ de Versailles. Elle doit à nouveau s’expliquer sur son implication présumée dans cette affaire. La joueuse - qui quitté le PSG en fin de saison dernière et qui envisage d'attaquer le club - avait déjà été interrogée longuement peu de temps après l’agression. A l’époque, elle était ressortie libre et sans aucune poursuite, clamant son innocence.

Mais depuis, l’enquête de la police judiciaire a considérablement avancé. Les enquêteurs sont parvenus à identifier plusieurs hommes soupçonnés d’avoir directement participé à l’agression de Kheira Hamraoui. Depuis mercredi, quatre suspects ont été placés en garde à vue. Au moins trois d’entre eux ont reconnu avoir été présents sur le lieu de l’agression. Ces suspects se renvoient la balle quand il s’agit de savoir lesquels d’entre eux ont porté les coups de barre de fer, d’après les informations de RMC. A l’issue de leurs auditions, ces suspects doivent être présentés à un juge ce vendredi en vue de leur éventuelle mise en examen.

Diallo et Hamraoui étaient ensemble au moment de l'agression

Les faits remontent au 4 novembre 2021 après un dîner avec le groupe du PSG dans un restaurant du bois de Boulogne. Hamraoui avait pris place à bord de la voiture conduite par sa coéquipière Aminata Diallo avec Sakina Karchaoui. Après avoir déposé cette dernière chez elle à Chatou, les deux joueuses avaient vu surgir deux hommes masqués qui avaient extirpé Hamraoui du véhicule avant de la frapper au niveau des jambes, Diallo était maintenue sans être frappée par les agresseurs.

La piste d'une vengeance dans le cadre d'une relation extra-conjugale avait été étudiée avant d'être écartée. Cette affaire a causé une grosse fracture dans le vestiaire du PSG où plusieurs joueuses ont ostensiblement apporté leur soutien à Diallo, s'opposant ainsi à Hamraoui. Si Diallo a quitté le club en fin de saison dernière, Hamraoui s'est récemment vue signifier sa mise à l'écart du groupe, qu'elle a fait constater par huissier cette semaine au Camp des Loges.