Affaire Hamraoui-Diallo: César M. affirme n'avoir "strictement rien à voir" avec l'agression

Invité vendredi soir de C8, César M., conseiller sportif de joueuses du PSG et "proche" d'Aminata Diallo, dément toute implication dans l'agression de Kheira Hamraoui.

Les écoutes de ses échanges avec Aminata Diallo ont semé le trouble, mais il affirme n'avoir aucune responsabilité dans l'agression de Kheira Hamraoui. Conseiller de plusieurs joueuses du Paris Saint-Germain et compagnon de Kadidiatou Diani, César M. a déclaré vendredi soir sur C8 n'avoir "strictement rien à voir dans cette histoire".

Sur le plateau de l'émission "Touche pas à mon poste", César M. a aussi tenu à faire savoir qu'il n'était pas "agent officieux" de la mise en cause ou de ses anciennes coéquipières. "Je conseille des joueuses au sein du Paris Saint-Germain (...) sur les performances sportives et la vie au quotidien, a-t-il précisé. Je prends juste la partie négociation sportive et j'ai une structure du côté de la Belgique, avec qui je collabore, et c'est elle qui paraphe les contrats."

"Il n'y a pas de pacte"

"Proche" d'Aminata Diallo, comme il le confirme, César M. assure n'avoir fomenté aucun complot pour nuire à Kheira Hamraoui. "Il n'y a pas de pacte", a-t-il affirmé, préférant souligner que celle qui est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire "n'a plus rien" aujourd'hui et qu'elle a "décidé d'arrêter sa carrière".

Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles ont entendu César M. dans le cadre de cette enquête. "Il est sorti libre. Il a été considéré comme un témoin libre. (...) Il n'a jamais été mis en examen, jamais gardé à vue", a insisté son avocat Me Jonas Haddad, qui l'accompagnait sur le plateau. Avant d'annoncer avoir "déposé plainte" en diffamation contre Le Point et Le Parisien, médias auteurs des révélations des extraits du rapport d'enquête de police portant sur cet influent personnage.