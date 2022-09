Affaire Hamraoui-Diallo: les folles révélations sur le "complot" que Diallo et son agent officieux auraient fomenté

Dans le cadre de l'affaire de l'agression subie par Kheira Hamraoui, Le Parisien et Le Point dévoilent de nombreuses révélations sur le contenu de l'enquête accablante pour Aminata Diallo et son agent officieux.

Ces révélations explosives accréditent la thèse de la rivalité sportive comme mobile de l'agression de Kheira Hamraoui. Le Parisien et Le Point révèlent ce mardi comment Aminata Diallo, mise en examen et incarcérée tout comme quatre autres hommes, a fomenté un "complot" avec son agent officieux, un certain César M., pour évincer la victime du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France lors de la saison 2021-2022.

César M. ne serait pas seulement un membre de l'entourage d'Aminata Diallo. Il est aussi, selon les révélations du quotidien et de l'hebdomadaire, le compagnon de l'internationale française de Kadidiatou Diani, l'une des vedettes du PSG. Ce personnage influent gèrerait tout aussi officieusement les intérêts de l'attaquante-star Marie-Antoinette Katoto.

· Pression maximale en interne sur Hamraoui

Plusieurs éléments montreraient comment cet homme aurait participé à une campagne de dénigrement à l'encontre de Kheira Hamraoui, aussi bien au sein du club que sur un plan médiatique. Par rapport à la pression mise en interne, les enquêteurs sont manifestement intrigués par un certain coup de fil qui aurait été passé entre la ligne de César M. et celui d'un corbeau ayant passé des appels anonymes malveillants à diverses joueuses parisiennes pour mettre à mal la réputation de Kheira Hamraoui. L'enquête montrerait aussi comment César M. aurait utilisé les négociations de prolongation de contrat de Marie-Antoinette Katoto (elle devenait libre fin juin 2022) pour réclamer non seulement une prolongation d'Aminata Diallo, mais aussi le départ de Kheira Hamraoui.

· L'affaire Ollé-Nicolle comme moyen de pression

Toujours dans le but supposé d'obtenir le départ de Kheira Hamraoui, César M. aurait profité des gestes déplacés sur une joueuse du désormais ex-entraîneur Didier Ollé-Nicolle. Au cours d'une conversation avec le directeur sportif Ulrich Ramé, César M. aurait menacé d'ébruiter cette affaire que le PSG souhaitait garder en interne. "ll y a quand même des gens qui sont au courant… Beaucoup de gens dont moi", aurait-il lancé à l'ancien gardien de but bordelais.

· Diacre dans le collimateur de Diallo

César M. et Aminata Diallo auraient également eu Corinne Diacre dans le collimateur. Pour rappel, le parquet de Versailles considèrent que les violences ont pu être commises dans le but "d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir". Sauf que dans les mois suivant l'agression et précédant l'Euro 2022, la sélectionneuse de l'équipe de France continue de faire appel à Kheira Hamraoui. Dans un enregistrement audio d'une conversation avec César M., les enquêteurs auraient relevé une immense colère menaçante d'Aminata Diallo: "Sale pute! Vous croyez que c’est un jeu bande de bâtards? Apparemment, on est une bande de caïds à Paris? Une bande de banlieue? Corinne, t’inquiète pas c’est prévu !! Dès que c’est prolongé au PSG, tu vas voir elle…"

· La proximité avec la mère de Mbappé

Toujours d'après les enquêteurs, César M. et Aminata Diallo se seraient "sentis intouchables" dans leurs agissements au club en raison de leur proximité avec Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, et l'un des membres de l'entourage du champion du monde. Comme l'explique Le Parisien, Fayza Lamari avait discuté avec Aminata Diallo et s'était proposée pour lui donner un coup de pouce sur sa prolongation de contrat au club. Ce que RMC Sport est en mesure de confirmer. Il était aussi question d'un documentaire avec Zebra Valley, la société de production de Kylian Mbappé. "Quand j’ai appris que le PSG ne souhaitait pas offrir un nouveau contrat à Aminata pour des raisons probablement liées à l’affaire, j’ai pris mes distances avec elle", précise Fayza Lamari au quotidien francilien. Le projet de documentaire serait finalement tombé à l'eau.