Affaire Hamraoui-Diallo: "Tue-le ce fils de...", la personnalité "violente" d'Aminata Diallo décrite dans le rapport d'enquête

RMC Sport a pu consulter le rapport d’enquête établi par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles le 16 septembre dernier. Au cours des 37 pages, les enquêteurs remontent le fil des événements dans le dossier Hamraoui-Diallo. Une partie de ce dossier renvoie spécialement à la "découverte de l’existence d’une longue jalousie sportive" entre les deux joueuses.

La personnalité d’Aminata Diallo se dessine au fil des 37 pages du rapport d’enquête des policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Versailles. Dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui survenue en novembre 2021, les messages analysés par les enquêteurs remontent à 2019. Pour eux, ces échanges "permettent de prendre conscience de la volonté indéfectible de la joueuse de réussir au plus vite dans sa carrière de footballeuse".

Au mois d'août 2021, la section féminine du Paris Saint-Germain est en préparation du côté des États-Unis. C’est à cette date que des échanges, fidèlement retranscrits, entre Aminata Diallo et un dénommé Abdourahmane D. alimentent le rapport des enquêteurs. Cet homme est considéré par les policiers comme son "confident".

"Je n'ai pas de temps à perdre"

"C'est que des préférences et je n’ai pas de chance. C'est toujours à mon poste, c'est déloyal, confie l’ex-joueuse du PSG dans un message Whatsapp. À la finalité, c'est du favoritisme et c'est du temps de jeu que tu mérites sûrement et que tu n'auras pas pour ça. (...) La finalité, il faut être sur le terrain. À la finalité, on regarde si tu as joué ou pas (sic). Tu ne joues pas... pas d'équipe de France".

Pour les enquêteurs, la jalousie est déjà bien "profonde" envers sa coéquipière Kheira Hamraoui, qui obtient les faveurs de Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur de l'époque. Cette animosité "allait monter crescendo au fil des semaines" contre l’ancien coach et l'ex-directeur sportif Ulrich Ramé. C’est une "injustice" ressentie par la milieu de terrain avec, encore une fois, une principale responsable à ses yeux: Kheira Hamraoui.

"Je te dis, je vais finir l'année titulaire... Je te parle pour maintenant, je n’ai pas de temps à perdre, dit-elle à son contact. Je suis patiente, mais il ne faut rien laisser passer. (...) C'est du temps perdu, du rythme perdu. Donc il faut dire tout de suite: fini la défense centrale! Je joue direct. Un blessé, je joue direct. Ok tu fais de bons matchs, allez t'enchaînes un mois, pour qu'après tout le monde revienne?! (...) Parce que là, il s'est passé ça avec Kheira, elle ne s'est pas entraînée depuis le match de la Roma avec nous, elle revient (…) titulaire contre le Bayern pendant que toi, le temps où elle n'était pas là, t'as fait ce qu'il fallait!!"

"Je lui dis détruis-la, il la détruit"

Cette "jalousie" décrite par les policiers va s’intensifier de jour en jour, de semaine en semaine. "Je ne savais pas mais elle n'est pas aimée Kheira par toutes les jeunes et autres filles du groupe. Trop hautaine, affirme Amina Diallo dans un message. Les autres, elles sont toutes humbles et gentilles. Elle, c'est trop. (...) Tout le monde le sent, j'ai entendu ça. Je ne le voyais pas moi (...) chez Kheira. C'est depuis cette année que je la connais plus personnellement et qu'elle m'a déçue. (...) Jaja, mon pote qui sait beaucoup de choses d'elle, je lui ai dit. Il m'a dit (...) que s'il entend qu'elle te fait un truc ou quoi, je la détruis. (...) Je le connais, (...) il peut être très méchant et je ne lui souhaite pas de mal à elle, même si j'étais mauvaise, jalouse et calculatrice comme elle... Je lui dis détruis-la, il la détruit".

Lors d’un message adressé à son cousin, la joueuse va aussi évoquer la violence qui pouvait être exercée sur Kheira Hamraoui: "Oh faut la laisser wallah! Tu verras comment ça va finir ! (...) Abou, tout le staff autour a vu pour Kheira. ll n'y a que le coach lol. (...) De l'intendant au docteur, ils ne l'aiment pas. Ils la trouvent arrogante, tricheuse, ça va lui péter à la gueule! (...) Je les découpe en deux. Je m'en fous de tout le monde, moi. Elles savent que je ne rigole pas et il y a Dieu qui est juste. Regarde Échouafni (le précédecesseur de Didier Ollé-Nicolle au poste d'entraîneur du club, ndlr)".

Avant de poursuivre: "Wallah, pour ce qu'il a dit mon frère, ma famille, normalement j'aurais dû faire en sorte que ça lui découpe ses jambes. Je le déteste (en parlant d'Echouafni), c'est la seule personne que je connais dans ma vie à qui je souhaite que du malheur wallah. Lui, tu me dis un de ses enfants est mort, wallah je dis cheh (bien fait, ndlr). Je le déteste... J'ai hésité à faire en sorte que ça lui fasse des dingueries, mais Allah a enlevé ça de ma tête, m'a appris à lui faire confiance. Que des douas (invocation dans l'Islam, ndlr) contre lui... cheh viré!"

"Je leur souhaite tous du mal"

Aminata Diallo fait attention à chaque détail. En dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Buteuse lors d’une rencontre en octobre 2021, Diallo garde en mémoire que Kheira Hamraoui n’était pas venue la féliciter sur ce but. "C'est la seule qui ne m'a pas félicitée pour le but (...) c'est grave, Abou. Tout le monde était trop content pour moi. (...) La concurrence, c'est ça. Elle a chaud et elle essaye de mettre la concurrence sur Däbritz (joueuse allemande du PSG, ndlr) et pas sur elle... Parce qu'elle a peur. T'inquiète je fais comme si je ne capte pas, mais j'ai tout capté. Qu'Allah me facilite et me protège des gens mauvais. Wallah, je comprends pourquoi partout où elle est allée ça flop. C'est impossible avec elle".

Le moment de gloire pour Aminata Diallo arrive le 18 octobre 2021, lorsque Kheira Hamraoui déclare forfait avec l’équipe de France. Aminata Diallo est alors appelée par Corinne Diacre. "Appelle Sonia (Souid, agent à l'époque d'Aminata Diallo, ndlr), tu lui feras comprendre aucun cadeau et que là c'est le moment du très gros contrat pour Ami. Je la verrai dimanche soir inchallah. Je lui dirai mes conditions mais en termes de salaire 25-30k (25 000 à 30 000 euros, ndlr) brut, pas moins! Faut en parler à Sonia. On va lui dire, elle s'entend bien avec Ramé. Il m'apprécie inchallah, ils vont faire le max. Abou, ça m'a mis des batons dans les roues, je suis trop gentille. (...) Je vais devenir sans scrupule maintenant! (...) Demandez pas de me défendre, j'ai besoin de personne, mais me niquer mon travail gratuitement, je n'accepte pas. Je leur souhaite tous du mal, je n'ai besoin que de mes proches".

Les enquêteurs vont en conclure: "À cet instant il apparaissait clairement qu'Aminata Diallo voyait dans l'absence de Hamraoui la fin de ses revers de fortune et un gage de sa réussite tant attendue. Ce sentiment très présent lors des conversations retranscrites apparaissait des lors comme un mobile éventuel ayant pu guider Aminata Diallo dans cette affaire".

"Il fait trop le malin, il a sous-estimé, maintenant il va ramper"

Le rapport pointe aussi du doigt le "côté violent" d’Aminata Diallo qui apparaît au fil des échanges plus anciens. Comme en mai 2020, elle écrivait à propos d'une de ses co-équipières: "Faut la tirer par les cheveux et la mettre dans l'huile (...) cette petite conne (...). Tout le monde va la bouffer". Ou à propos d'une équipe adverse: "Allah va les punir ces Lyonnaises, elles ont voulu hagal (humilier, ndlr), détruire quelqu'un avec leurs manigances et arrogance. (...) Allah, il est grand et juste".

"Au fil des échanges, les enquêteurs étaient alors témoins de la dérive violente d'Aminata Diallo", écrit le rapport d'enquête. Un duo se dégage: celui d'Aminata Diallo et de César M., ancien agent de la joueuse. En janvier 2020, Amina Diallo écrivait par exemple: "Terminé Paris pour cette saison, faut que je me prépare à encore me faire hagal. Je m'en fous de Cheyrou (dirigeant du PSG à l'époque, ndlr), Échouafni, ça fait depuis l'année dernière que j'ai cramé que c'était des pourritures, des manipulateurs et incompétents".

Lors des échanges avec César M., Aminata Diallo veut pousser Bruno Cheyrou, alors directeur sportif du PSG, dans ses derniers retranchements: "Il sous-estime tout le monde... Tout le monde va le niquer, rends le fou (...) Ah il doit flipper sa race. (...) Il fait trop le malin, il a sous-estimé. Maintenant, il va ramper (...) Mdr quand je vais le voir, je vais rigoler devant son nez. Tue-le ce fils de pute!! Racle-le jusqu'au dernier centime près!"