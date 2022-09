Affaire Hamraoui-Diallo: "Diallo est prête à prouver son innocence", assurent ses avocats

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, au lendemain de la remise en liberté d'Aminata Diallo, les trois avocats de l'ancienne joueuse du PSG ont assuré que celle-ci était "prête à prouver son innocence" dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui.

Remise en liberté mercredi soir sous contrôle judiciaire, Aminata Diallo doit organiser sa défense avec ses avocats. Ces derniers se sont exprimés ce jeudi lors d'une conférence de presse; dans le cadre de l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui.

"Nous sommes très heureux qu'elle ait été remise en liberté après avoir vécu un choc carcéral très important, a commenté Mourad Battikh, l'un des trois avocats de Diallo.. Aujourd'hui nous sommes mobilisés à démontrer l'innocence d'Aminata Diallo. Elle aussi est très déterminée. Les médias ont eu une analyse très à charge. Mais la lecture approfondie du dossier depuis une semaine nous a rassurés sur l'incapacité qu'a l'accusation à relier par un quelconque élément matériel Aminata Diallo aux agresseurs."

Ces derniers jours, de nombreux éléments ont été relayés dans la presse. RMC Sport s'est par exemple procuré le rapport d'enquête établi par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles, où la personnalité "violente" de Diallo est mise en avant. "Les écoutes qui ont pu sortir dans la presse sont des écoutes de contexte. Mais pas une écoute ne permet de constater qu'elle a commandité une agression, a défendu Romain Ruiz, autre avocat de Diallo. Elle s'exprime sur le monde du sport, sur ses entraîneurs, mais c'est tout ce qu'il y a. La réalité est qu'il n'y a pas une écoute incriminante dans le dossier."

"Cela paraît fou d'imaginer qu'elle pourrait prendre la fuite alors qu'elle veut se battre et prouver son innocence"

Aminata Diallo a été mise en examen vendredi comme quatre autres personnes pour "violences aggravées" et "association de malfaiteurs". Milieu de terrain, elle est soupçonnée d'avoir commandité l'attaque sur Kheira Hamraoui en novembre dernier, motivée par des considérations sportives.

Dans la foulée de sa mise en examen, elle avait été placée en détention provisoire vendredi. "Sur le risque de fuite qui aurait justifié son placement en detention provisoire, on a proposé quatre hébergements différents, un cautionnement préalable si le juge le souhaitait, on a donné toutes les conditions possibles, a indiqué Chloé Redon, avocate d'Aminata Diallo. Cela paraît fou d'imaginer qu'elle pourrait prendre la fuite alors qu'elle veut se battre et prouver son innocence."

"La véritable victimes est Kheira Hamdaoui, personne n'en disconvient, mais il y a une seconde victime que l'on oublie, c'est Aminata Diallo, qui a été plaquée contre son volant ce soir là, estime de son côté Mourad Battikh. Il faut explorer d'autres pistes. On ne retrouve rien dans les sonorisations, si ce n'est une inimitié qui existe dans tout le monde du sport. Tous les actes d'enquête ont été fait à charge contre Aminata Diallo."