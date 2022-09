Affaire Hamraoui-Diallo: l'auteur des coups à la barre de fer pourrait être lié au grand banditisme

L’enquête de la PJ de Versailles révélée par Le Parisien lève le voile sur l’agression de Kheira Hamraoui et l’identité du commando à l’origine de ce guet-apens sur fond d’une rivalité sportive qui confine à la haine.

Un rapport d’enquête de la Brigade de répression du banditisme (BRB) révèle comment et pourquoi l’ex-joueuse du PSG Aminata Diallo aurait commandité l’agression à la barre de fer, survenue le 4 novembre 2021, de celle qui fut sa coéquipière, Kheira Hamraoui. Une violente agression motivée par "une lente dérive psychologique devenue pour ainsi dire pathologique", reprend Le Parisien en citant le document auquel il a eu accès. Et qui a valu à Aminata Diallo d’être mise en examen puis écrouée. Placée une première fois en garde à vue le 10 novembre 2021, Aminata Diallo ressort libre après quarante heures, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.

Un cinquième homme que personne ne veut dénoncer

La joueuse du PSG se pense-t-elle à ce point hors d’atteinte à l’époque qu’elle relâche sa garde, aveuglée par la haine qu’elle éprouve pour Kheira Hamraoui ? C’est ce que tend à démontrer l’enquête confiée à la PJ de Versailles, et relatée par Le Parisien. Contrairement à ce qu’imaginait peut-être la joueuse d'ailleurs, les enquêteurs, bien qu'ils aient mené d'autres pistes en parallèle, ne lâchent pas celle qui mène à Diallo. Au fil de leurs investigations, ils remontent la chaîne de commandement de cette opération destinée à handicaper sportivement Kheira Hamraoui, dont Aminata Diallo convoite la place, à la fois au PSG et surtout en équipe de France. Et les enquêteurs finissent même par identifier les auteurs présumés du guet-apens.

Le 14 septembre dernier, Hamad I., Jonathan M. et Even C., trois jeunes d’une vingtaine d’années originaires de Villeneuve-Saint-Georges, sont placés en garde à vue et passent rapidement aux aveux. L’un d’eux fait mention d’un ami du quartier, qui les aurait tous trois embarqués dans cette affaire. Il sera lui aussi appréhendé par la police. Mais les enquêteurs de la BRB ont la conviction que ce dernier a été un peu trop chargé par ses complices. L’auteur des coups serait en fait un cinquième homme, que les quatre autres ne veulent surtout pas dénoncer, par peur des représailles. Et pour cause, ce fameux cinquième homme, non identifié à ce jour, pourrait être lié au grand banditisme, révèle Le Parisien.

Hamraoui déterminée à ce "qu'éclate la vérité"

Victime de multiples contusions aux jambes, Kheira Hamraoui a affiché sa "confiance" en la justice "pour qu'éclate la vérité et que (son) honneur soit lavé", samedi, au lendemain de la mise en examen d'Aminata Diallo pour "violences aggravées" et "associations de malfaiteurs". "Aujourd'hui, je fais confiance à la justice pour qu'éclate la vérité et que mon honneur soit lavé. Je suis impatiente que mon nom soit à nouveau seulement associé aux pages sportives et quitte les rubriques judiciaires", a écrit la milieu internationale française de 32 ans, sous contrat jusqu'en 2023 au PSG mais actuellement tenue à l'écart du groupe.