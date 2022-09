Affaire Hamraoui-Diallo: la somme dérisoire reçue par l’un des agresseurs de Hamraoui pour l'agresser

Selon Le Parisien, qui s’est procuré le rapport d’enquête de la PJ de Versailles, l’un des agresseurs de Kheira Hamraoui, âgé de 18 ans, aurait reçu une somme d’argent peu élevée pour "handicaper sportivement" la joueuse du PSG.

Les détails de l’agression de Kheira Hamraoui ont fuité dans la presse. Et ils sont assez sordides. Le Parisien a pu consulter le rapport de la PJ de Versailles, qui tient en trente-sept pages, au sujet du guet-apens dans lequel est tombée la joueuse du PSG le 4 novembre dernier dans les Yvelines. Les enquêteurs soupçonnent fortement Aminata Diallo de l’avoir orchestré, sur fond de jalousie et de "haine profonde" envers sa coéquipière de l’époque. Mise en examen, Diallo a été écrouée en attendant son passage ce mercredi devant le juge des libertés et de la détention.

Cinq hommes auraient agi pour le compte de la Grenobloise, âgée de 26 ans. Quatre d’entre eux, originaires du Val-de-Marne, ont été identifiés et interpellés. Ils ont rapidement reconnu les faits. Ils ont expliqué aux enquêteurs avoir été sollicités pour réaliser "un travail" en échange d’une somme d’argent. L’un des accusés, âgé de 18 ans, a même précisé avoir reçu 500 euros pour "handicaper sportivement" Hamraoui, qui a été agressée à deux jours d’un match de Ligue des champions face au Real Madrid.

Un cinquième homme lié au grand banditisme

Mais la police soupçonne un cinquième homme, encore non-identifié et qui serait lié au grand banditisme, d’avoir porté les coups de barre de fer à l’internationale française. Ses complices refuseraient pour l’instant de livrer son nom, par peur de représailles. Les enquêteurs cherchent également à découvrir l’identité d’un sixième homme, possiblement proche de Diallo, qui serait un intermédiaire dans cette affaire.