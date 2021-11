Agression de Hamraoui: la garde à vue d'Aminata Diallo levée

Aminata Diallo, entendue par la police depuis mercredi après l'agression de sa coéquipière au PSG et en sélection Kheira Hamraoui, a été remise en liberté ce jeudi. La garde à vue d'un proche d'Aminata Diallo, qui avait été entendu dans cette affaire, a également été levée.

Aminata Diallo est sortie de garde à vue ce jeudi. Aucune charge n’a pour l’heure été retenue contre elle. Elle avait été interpellée mercredi en région parisienne et placée en garde à vue par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles, saisie par le parquet de Versailles, dans le cadre de l’enquête sur l’agression de sa coéquipière au PSG et chez les Bleues, Kheira Hamraoui. Au cours de sa garde à vue, Aminata Diallo a nié toute implication dans cette affaire.

Une affaire qui comporte bien des zones d’ombre et dans laquelle un homme, proche d’Aminata Diallo, a lui aussi été placé en garde à vue mercredi. Soupçonné d’avoir joué un rôle dans l’agression de Kheira Hamraoui depuis la prison de Lyon-Corbas où il est écroué, il a été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Lyon. Sa garde à vue a également été levée ce jeudi. Il est donc retourné en détention. Il reste présumé innocent comme Aminata Diallo.

Les investigations se poursuivent et la levée de ces deux gardes à vue ne présage en rien de la suite que la justice va donner à cette affaire.

Hamraoui frappée aux jambes

L’agression s’est déroulée jeudi dernier. Les joueuses du PSG avaient un dîner d'équipe et c'est Aminata Diallo qui a ramené ses amies Hamraoui et Sakina Karchaoui. Elles sont rentrées ensemble et lors de l'agression, alors que Karchaoui avait déjà été déposée, Aminata Diallo a été maintenue mais pas frappée par les agresseurs, alors que Kheira Hamraoui a été atteinte aux jambes avec des barres de fer. L'ancienne joueuse du FC Barcelone présente d'énormes hématomes, des coupures dont une à la main car elle a essayé de protéger ses jambes. Elle va toutefois mieux et va recommencer à faire du vélo et du cardio dès dimanche.

Comme expliqué par RMC Sport, des filles du PSG ont reçu il y a quelques semaines des coups de téléphone de la part de l'homme qui a été entendu par la police judiciaire de Lyon. Il ne s'agissait pas de menaces de mort mais plutôt de coups de fil de nuisance envers Kheira Hamraoui, leur disant qu'il fallait s'éloigner d'elle, qu'elle était toxique.