Affaire Hamraoui-Diallo: les dernières avancées du dossier

Au lendemain de son placement en garde à vue pour son implication présumée dans l’agression de sa coéquipière au PSG, Kheira Hamraoui, Aminata Diallo est toujours entendue par la police.

Au lendemain de son arrestation, Aminata Diallo est toujours en garde à vue, qui se termine théoriquement vendredi à 6h. La joueuse du PSG a été arrêtée mercredi pour son implication présumée dans la rocambolesque agression de sa partenaire Kheira Hamraoui, le 4 novembre, alors qu’elles rentraient toutes les deux d’une soirée organisée par le club. Aminata Diallo est proche de l'homme également placé en garde à vue et détenu à la prison de Lyon Corbas. Il est connu notamment pour des extorsions de fonds.

L'hypothèse explorée est celle d'une rivalité sportive entre Diallo et Hamraoui, qui occupent le même poste au PSG et sont en concurrence en équipe de France. Les deux filles sont toutefois proches et ont notamment passé des vacances ensemble. Le club n'avait rien vu venir.

Il y a quelques semaines, plusieurs filles de l'équipe ont reçu des coups de téléphone de la part de l'homme actuellement en garde à vue. Il ne s'agissait pas de menaces de mort mais plutôt de coups de fil de nuisance envers Hamraoui, leur disant qu'il fallait s'éloigner d'elle, qu'elle était toxique.

Diallo nie, se défend, ouvre des portes

Des sources policières appellent à la prudence concernant l'implication supposée de Diallo: elle nie, se défend, ouvre des portes sur d'autres pistes et d'autres personnes et collabore. Elle a refusé de prendre un avocat. Diallo et l'homme en garde à vue vont être réentendus d'ici vendredi.

Concernant l'agression en elle-même: jeudi dernier, les joueuses avaient un dîner d'équipe au Chalet des Iles et c'est Diallo qui a ramené ses copines. Elles sont rentrées ensemble et lors de l'agression, Diallo a été maintenue mais pas frappée par les agresseurs. Hamraoui, elle, a été frappée aux jambes avec des barres de fer. Elle a d'énormes hématomes, des coupures dont une coupure à la main car elle a essayé de protéger ses jambes. Toutefois, elle va mieux et va recommencer à faire du vélo et du cardio dès dimanche.

Karchaoui entendue

La latérale du PSG Sakina Karchaoui a, elle, été entendue ce jeudi matin dans les locaux de la Police Judiciaire de Versailles. Karchaoui est sortie vers 12h et est partie en voiture. Selon L'Equipe, elle aurait été contactée par l'homme en garde à vue à Lyon, avant l'agression. Elle avait également pris place dans la voiture avec Diallo et Karchaoui au moment de quitter la soirée du PSG, mais avait été déposée chez elle avant l’agression.