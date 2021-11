Agression de Hamraoui: un détenu de la prison de Lyon, proche de Diallo, en garde à vue

La section féminine du PSG est plongée dans la stupeur depuis l'agression la semaine dernière de Kheira Hamraoui, internationale française victime d'un guet-apens. Une affaire dans laquelle sa coéquipière Aminata Diallo a été interpellée ce mercredi. Selon le JDD, un proche de Diallo, emprisonné à Lyon, a lui aussi été placé en garde à vue.

C’est un nouvel élément dans l’enquête sur l’agression de Kheira Hamraoui. Selon les informations du Journal du Dimanche, un proche d'Aminata Diallo a été placé ce mercredi matin en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Lyon. Cet homme, connu pour des affaires d'extorsion, aurait planifié cette agression depuis la prison de Lyon-Corbas, où il est actuellement écroué. Ce sont des appels téléphoniques malveillants envers Kheira Hamraoui, reçus par des joueuses du PSG, qui auraient mis les policiers de la PJ de Versailles sur cette piste. Selon l’enquête en cours, ces appels "bornent" tous à proximité de la prison de Lyon-Corbas.

Aminata Diallo en garde à vue

Joueuse du PSG et des Bleues, Kheira Hamraoui (31 ans) a été violemment agressée jeudi dernier. Sa coéquipière en club et en sélection, Aminata Diallo (26 ans) a été placée en garde à vue à la SRPJ de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir orchestré cette agression. Les deux joueuses, de retour d'un dîner organisé par le PSG dans un restaurant parisien, étaient présentes dans le même véhicule au moment où des inconnus ont commis l'agression envers Kheira Hamraoui, la frappant au niveau des jambes avec une barre de fer, comme l'a relaté L'Equipe. Tombée dans une sorte de guet-apens, l’ancienne milieu du FC Barcelone souffre de plusieurs blessures et était absente pour le choc contre le Real Madrid (4-0) mardi en Ligue des champions.

Selon les informations de RMC Sport, plusieurs sources concordantes indiquent que des joueuses parisiennes, dont Kheira Hamraoui, ont reçu des menaces dans les jours précédant cette agression. "Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d'Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l'encontre de joueuses du Club, a confirmé le PSG dans un communiqué. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits."