Australie-France: "Montrer de quoi on est capables", Geyoro affiche ses ambitions avec les Bleues

L’équipe de France va affronter l’Australie ce samedi à Brisbane (9h), en quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Une affiche bouillante que les Bleues abordent avec sérénité et ambition, comme l’a expliqué Grace Geyoro au Parisien.

L’équipe de France s’apprête à vivre un grand moment. Les Bleues ont rendez-vous avec l’Australie, ce samedi à Brisbane (9h), en quart de finale de la Coupe du monde féminine 2023. Dans un Suncorp Stadium acquis à la cause des Matildas, les joueuses d’Hervé Renard vont devoir être solides pour se hisser dans le dernier carré. Après avoir battu le Brésil en poules (2-1) et surclassé le Maroc en huitième (4-0), elles abordent ce choc avec des certitudes. A l’image de Grace Geyoro.

"Il y a de la sérénité car nous sommes en confiance, explique la milieu de terrain de 26 ans dans une interview accordée au Parisien. On a un staff très compétent, il nous répète sans cesse qu’on a des qualités. On peut penser que ce n’est rien, mais les mots résonnent. Dans les moments difficiles, tu y penses, tu regardes autour de toi et tu te dis que l’équipe de France est solide. Plus on gagne des matchs, plus la confiance grandit (…) Entre nous, il y a une force collective qu’on ressent."

"On a eu besoin d’échanger avec des mots forts"

Après avoir entamé leur Mondial par un nul décevant face à la Jamaïque (0-0), les Bleues se sont remobilisées dans l’intimité de leur camp de base. "On s’est réunies de manière naturelle, peut-être qu’on ne le faisait pas auparavant, glisse la joueuse du PSG. On a eu ce moment durant lequel on a eu besoin d’échanger, de parler, avec des mots forts. Ça a été très positif et ça nous sert depuis. Il faut s’appuyer sur tout ça."

A deux marches de la finale, prévue le 20 août à Sydney, Geyoro se montre désormais ambitieuse. Sans se mettre de limite: "On veut montrer de quoi on est capables, lance la native de la république démocratique du Congo. On a besoin de performances, on a besoin de titres. On le dit chaque année qu’on veut gagner. Mais on en a besoin tout de suite".