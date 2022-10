Ballon d'or: la presse espagnole annonce la victoire d'Alexia Putellas pour le trophée féminin

À la veille de la cérémonie du 66e Ballon d'or, la presse espagnole annonce qu'Alexia Putellas va remporter la récompense pour la deuxième année consécutive. Elle serait la première joueuse à réaliser un tel exploit.

Alexia Putellas entre un peu plus dans l'histoire du football féminin. Malgré sa très grave blessure au genou contractée avant l'Euro 2022, la capitaine du FC Barcelone devrait remporter son deuxième Ballon d'or consécutif. C'est en tout cas ce qu'annonce le média espagnol Relevo. La milieu de terrain serait la première joueuse à réaliser le back-to-back chez les filles, dont le trophée est décerné depuis 2018. Auparavant, seules Ada Hegerberg et Megan Rapinoe avaient ajouté leur nom à la liste des lauréates (l'édition 2020 avait été annulée en raison du Covid-19, ndlr).

Impliquée sur 65 buts la saison dernière

Contrairement aux hommes, où Karim Benzema fait figure d'immense favori, plusieurs candidates se dégagaient pour rafler le Ballon d'or: Putellas donc, mais aussi Beth Mead (meilleure joueuse de l'Euro), Alexandra Popp (finaliste avec l'Allemagne) et également Wendie Renard, vainqueure de la Ligue des champions avec l'OL... face au Barça de Putellas et demi-finaliste de l'Euro avec les Bleues.

La saison dernière, Alexia Putellas a de nouveau réalisé un exercice de haute volée. D'un point de vue individuel, la capitaine barcelonaise a terminé deuxième meilleure buteuse (18) et meilleure passeuse du championnat (15), ainsi que meilleure scoreuse de la Ligue des champions (11), en marquant notamment en finale. Au total, l'internationale espagnole a été impliquée sur 65 buts toutes compétitions confondues (42 buts, 23 passes décisives) et a une nouvelle fois garni son armoire à trophées avec un championnat, une Coupe de la Reine et le prix UEFA de la joueuse de l'année.