Coupe de France féminine: fin d'une inégalité, les joueuses ont (enfin) une tenue complète

Les joueuses du CPB Bréquigny à Rennes avaient protesté ces deux dernières saisons contre l'inégalité dans les équipements fournis par la Fédération française de football pour la Coupe de France, par rapport aux équipes masculines. Injustice réparée: elles ont reçu shorts, maillots et chaussettes.

C'est un match que les footballeuses rennaises du CPB Bréquigny ont déjà gagné, avant même leur 1er tour fédéral en Coupe de France à Caen, dimanche après-midi. En mars 2021, elles s'étaient entraînées en culotte, puis en novembre 2021, les joueuses étaient entrées sur le terrain avec le seul maillot apparent, shorts remontés et chaussettes baissées.

Les pensionnaires de R1 (troisième échelon en football féminin) protestaient alors contre le maigre équipement reçu de la Fédération française de football pour la Coupe de France. Contrairement à leurs homologues masculins qui recevaient une dotation complète (maillots, shorts, chaussettes), les féminines ne recevaient que des maillots.

"La Fédération a entendu notre message, qui était de sensibiliser sur une situation illogique, un non-sens"

Reportages en télévision et radio, nombreux articles de presse : leur action avait fait le buzz. La Fédération reconnaissait alors auprès de RMC Sport que la situation n'était pas acceptable, mais avançait des problèmes de livraison dus notamment aux confinements.

Pour le 1er tour fédéral de la Coupe de France 2022-2023 qui a lieu ce week-end, la situation est réglée. "Mon président m'a appelé ce jeudi soir pour me dire que nous avions reçu les équipements complets, taillés pour les femmes en plus", se réjouit Solenne Rescan, membre du staff de l'équipe rennaise. Selon elle, les actions menées lors des deux dernières saisons ont été utiles : "Nous n'avons pas eu de retour direct de la FFF, mais grâce à l'écho médiatique, notre démarche a certainement accéléré les choses. La Fédération a entendu notre message, qui était de sensibiliser sur une situation illogique, un non-sens", rappelle celle qui remplacera ce week-end l'entraîneur principal habituel du CPB Bréquigny. "C'est une inégalité qui est maintenant réparée, et cela va dans le bon sens, celui du développement de la pratique du football féminin qui est important pour nous. Notre satisfaction, c'est surtout que toutes les équipes engagées en profitent."

Equipées de la tête aux pieds, les Rennaises tenteront à Caen (R1), dimanche, de passer ce premier tour pour revêtir plus longtemps cette tenue pour laquelle elles se sont battues.