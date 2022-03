Real-PSG J-2: Herrera et Ramos absents de l'entraînement ce lundi

Ander Herrera et Sergio Ramos n'étaient pas présents ce lundi pour la séance collective du PSG, à deux jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Absents face à Nice samedi, Achraf Hakimi et Leandro Paredes étaient eux bien présents au Camp des Loges.

Il y avait deux absents de marque ce lundi pour l'entraînement du PSG, à deux jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (mercredi 21h sur RMC Sport). Sergio Ramos et Ander Herrera n'étaient pas présents lors de la séance collective.

Hakimi et Paredes à l'entraînement

Victime d'une "infection oculaire", Ander Herrera n'est pas encore remis et sa présence est désormais très incertaine pour ce déplacement au Bernabeu. Il en va de même pour Sergio Ramos, qui reprend peu à peu la course et les exercices individuels. L'ancien joueur madrilène n'a plus joué depuis le 23 janvier, en raison d'une blessure au mollet.

Absent samedi lors de la défaite face à Nice (1-0), Achraf Hakimi a retrouvé sa place dans le groupe. Le latéral marocain, titulaire à l'aller, postule donc pour animer le côté droit, lui qui était mis sur la touche ces derniers jours en raison d'un problème musculaire au quadriceps.

Ça va mieux également pour Leandro Paredes, non-convoqué face à Nice. Le milieu argentin, qui était titulaire face à Madrid à l'aller avec Marco Verratti et Danilo au milieu, était dernièrement touché aux adducteurs. Paredes n'a néanmoins plus joué depuis ce match aller, remporté 1-0 au Parc des Princes grâce à Kylian Mbappé, qui a tant manqué face à Nice samedi en raison de sa suspension.