Coupe de France féminine: scène surréaliste à Bordeaux, la 2e gardienne entre comme joueuse de champ

Lors du 16e de finale de la Coupe de France féminine entre Bordeaux et l'OL, Mylène Chavas, la deuxième gardienne des Girondines, est entrée en jeu... dans le champ alors qu'il n'y avait plus de remplaçantes.

Scène surréaliste à Bordeaux. Alors que l'équipe féminine accueillait Lyon pour les 16es de finale de la Coupe de France, Patrice Lair a décidé de faire entrer sa deuxième gardienne, Mylène Chavas, dans le champ à cinq minutes du terme, en remplacement de Julie Dufour, blessée. Un petit cadeau d'anniversaire pour la Française, qui vient de fêter ses 24 ans ce vendredi? Pas vraiment. Largement battues par des Lyonnaises en mode rouleau-compresseur (4-0) pour leur premier match en 2022, les Bordelaises n'avaient que trois remplaçantes disponibles sur le banc, dont Chavas.

Un groupe décimé par le Covid et les blessures

Pour cette rencontre, Patrice Lair n'a pu convoquer que 14 joueuses car le groupe n'est pas épargné. Entre blessures (Romane Bruneau, Delphine Chatelin, Sisca Folkertsma, Melissa Herrera, Julie Thibaud), Covid (Marion Haelewyn, Inès Jauréna, Claire Lavogez), suspension (Charlotte Bilbaut) et joueuse pas qualifiée (Laura Stiben), le coach bordelais a dû bricoler pour compenser ces dix absences, en convoquant notamment les jeunes Ambre Basser Drunet et Julia Roux.

Sur le terrain, les Bordelaises ont beaucoup souffert face à l'OL, qui retrouvait ses "expatriées" Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsán, de retour de leur prêt aux Etats-Unis. En reconquête, les Fenottes n'ont pas tremblé et se sont imposées 4-0 grâce à un doublé de Wendie Renard et des réalisations d'Ada Hegerberg et Marozsán.