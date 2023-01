Coupe de la Reine: les féminines du Barça éliminées malgré une victoire 9-0 ?

Qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de la Reine après une écrasante victoire 9-0 face à Osasuna, les féminines du Barça devraient pourtant être exclues de la compétition pour avoir aligné une joueuse suspendue.

Comment perdre bêtement un trophée qui tendait les bras ? Tout simplement en faisant jouer une joueuse qui n'aurait pas dû être sur la feuille de match. Les féminines du FC Barcelone en ont fait l'amère expérience le 10 janvier dernier, à l'occasion du huitième de finale de la Coupe de la Reine face à Osasuna.

Les vice-championnes d'Europe en titre, intouchables en Espagne, n'ont d'ailleurs fait qu'une bouchée de la formation de D2 en l'emportant 9-0, grâce à un triplé de Bruna Vilamala, des doublés de Salma Parallueli et Aitana Bonmati et des réalisations de Mariona Caldentey et Geyse Ferreira. Mais les protégées de Jonathan Giraldez devraient pourtant être exclues de la compétition, dont elles sont triples tenantes du titre, comme l'explique El Chiringuito. La raison ? Une grosse entorse au règlement.

Ferreira était suspendue

Titulaire en pointe de l'attaque blaugrana, Geyse Ferreira (24 ans) n'aurait jamais dû jouer cette rencontre, la faute à un carton rouge reçu... la saison dernière, lorsqu'elle évoluait au Madrid CFF. Le règlement de la Coupe de la Reine est pourtant clair. "Quand une compétition est terminée et que le club en question a été éliminé sans que la sanction n’ait été purgée, la sanction s’appliquera lors de la saison suivante. Indépendamment d’un changement de club ou de division de la joueuse suspendue." La même sanction devrait aussi tomber pour le FC Séville, qui a fait joué Nagore Calderon face à Villarreal lors du même tour.

Si aucune décision définitive n'a été rendue, le club catalan a prévenu qu'il "continuerait à défendre les droits de l'équipe féminine" et n'hésitera pas "à faire appel devant cette sanction". Le club catalan dispose de 10 jours à compter de la date de notification pour introduire son recours auprès du comité concerné.

Une exclusion du Barça de la Coupe de la Reine mettrait fin à près de trois ans d'invincibilité dans la compétition. Les féminines possèdent d'ailleurs le plus beau palmarès du football féminin espagnol, avec 7 titres de Liga F, 9 Coupes de la Reine, 3 Supercoupe d'Espagne et une Ligue des championnes. Les coéquipières d'Alexia Putellas restent sur trois finales de C1 sur les quatre dernières éditions, dont la dernière perdue face à l'OL à Turin (3-1) en mai dernier.