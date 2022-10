Ballon d’or: meilleur jeune, meilleur joueuse, meilleur gardien, meilleur club... Le palmarès complet de l'édition 2022

La cérémonie du Ballon d’or 2022 a eu lieu ce lundi au théâtre du Châtelet, au cœur de Paris. Karim Benzema a été sacré chez les hommes, Alexia Putellas chez les femmes. Retrouvez le palmarès complet.

Nouvelle soirée de gala au théâtre du Châtelet. Comme l’an passé, la cérémonie du Ballon d’or s’est déroulée dans ce lieu historique du 1er arrondissement, au cœur de Paris. Et cette édition 2022 a couronné Karim Benzema. Sans surprise, l’attaquant du Real Madrid est devenu le cinquième Français à inscrire son nom au prestigieux palmarès. Le buteur des Bleus a été élu devant Sadio Mané (Liverpool) et Kevin De Bruyne (Manchester City). Chez les femmes, c’est l’Espagnol Alexia Putellas, attaquante du Barça qui a été sacrée pour la deuxième année consécutive.

Gavi élu meilleur jeune

Gavi, le milieu de terrain du Barça (18 ans), a remporté le trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de la saison 2021-2022. Thibaut Courtois (Real Madrid) est reparti avec le trophée Yachine en tant que meilleur gardien et Robert Lewandowski avec le trophée Gerd Müller pour ses 57buts inscrits en 56 apparitions avec le Bayern Munich et la Pologne (toutes compétitions confondues). Un trophée Socrates a été remis à Sadio Mané pour son engagement social au Sénégal. Manchester City est désigné meilleur club de la saison avec cinq joueurs et une joueuses présentes parmi les nommées au Ballon d'or.

Le palmarès complet du Ballon d’or 2022

Meilleur joueur (Ballon d'or): Karim Benzema (Real Madrid, France)

Meilleure joueuse (Ballon d'or féminin): Alexia Putellas (FC Barcelone, Espagne)

Meilleur gardien (Trophée Yachine): Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

Meilleur jeune (Trophée Kopa): Gavi (FC Barcelone, Espagne)

Meilleur buteur (Trophée Muller): Robert Lewandowski (Bayern Munich, Pologne)

Prix de l'engagement (Trophée Socrates): Sadio Mané (Liverpool, Sénégal)

Club de la saison: Manchester City