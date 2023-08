Affaire Rubiales: une réunion de crise lundi à la fédération espagnole

Deux jours après la suspension par la FIFA de Luis Rubiales en raison de son baiser forcé à Jenni Hermoso, la Fédération espagnole de football (RFEF) a convoqué pour lundi une réunion extraordinaire des présidents des fédérations régionales.

La Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF) a convoqué ce dimanche une réunion "extraordinaire et urgente" des présidents des Fédérations Territoriales, prévue lundi au siège de la fédération à Las Rozas (Madrid), où ils procéderont à une "analyse et évaluation" de la suspension infligée à Luis Rubiales par la FIFA.

Une assemblée convoquée par le président intérimaire

Suite aux instructions de M. Pedro Rocha, président par intérim le temps de la suspension provisoire de 90 jours infligée par la FIFA à Luis Rubiales, et conformément aux statuts, la RFEF elle-même a informé dans un communiqué de presse qu'"une réunion extraordinaire et urgente de la Commission des Présidents des Fédérations Autonomes et Territoriales a été convoquée".

La réunion se tiendra ce lundi à 16h en première convocation et à 16h15 en deuxième convocation, à la Ciudad del Fútbol. Son ordre du jour : "Analyse et évaluation de la situation actuelle et évaluation des décisions ou actions à prendre", ainsi qu'une session de "questions et réponses".

Une potentielle sanction supplémentaire

Deux jours après avoir ouvert une enquête disciplinaire contre Luis Rubiales, la FIFA a décidé ce samedi de suspendre pendant 90 jours le président de la RFEF "de toute activité liée au football au niveau national et international" en raison de son baiser forcé à Jenni Hermoso lors de la remise de la Coupe du monde. Le gouvernement espagnol a de son côté demandé au Tribunal administratif des sports espagnol (TAD) de se réunir lundi pour se prononcer sur sa demande de suspension des fonctions de président de Luis Rubiales pour "infractions très graves", a fait savoir le ministre des Sports Miquel Iceta samedi.

Cette suspension pourrait s'ajouter à celle de la FIFA, au-delà de la période provisoire fixée à 90 jours. "Les seules sanctions prévues par la Loi des sports sont d'imposer une amende ou l'inéligibilité pour une période pouvant aller de deux à quinze ans", a précisé dimanche l'avocat spécialiste du droit du sport, Toni Roca, dans un entretien à la télévision publique espagnole.