Coupe du monde féminine: le président de la fédération espagnole embrasse une joueuse sur la bouche pendant les célébrations, incompréhension en Espagne

Une image a fait le tour des réseaux sociaux: sur le podium avant de soulever le trophée de la Coupe du monde, le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales a embrassé Jenni Hermoso, attaquante de l'Espagne, alors que celle-ci allait le saluer.

Drôle d'image sur le podium. Alors que les joueuses espagnoles saluaient ce dimanche un à un les officiels de la rencontre avant de soulever le trophée de la Coupe du monde après leur victoire 1-0 contre l'Angleterre, le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales a embrassé sur la bouche l'attaquante de la Roja Jenni Hermoso.

Un geste que dénonce les internautes

Le boss de la RFEF s'est montré très proche de chaque joueuse, forçant même parfois le ton en les serrant longuement dans ses bras alors que certaines semblaient assez mal à l'aise. Aux côtés de la reine Letizia et de sa fille Sofia, Luis Rubiales ne lésine pas sur les démonstrations d'affection dans un moment d'euphorie globale.

Mais le bisou qu'il adresse au bout de l'accolade avec Jenni Hermoso a été vivement critiqué par certains internautes, qui se demandent si celui-ci était vraiment consenti par l'attaquante de Pachuca. "Je ne me rappelle pas avoir vu Rubiales embrasser Jordi Alba comme ça", dit l'un de lui en référence au trophée de la Ligue des nations qu'a remporté l'Espagne en juin dernier. Certains parlent d'agression sexuelle, alors que Luis Rubiales détient une réputation sulfureuse en Espagne.

Pas de relation connue entre Hermoso et Rubiales

Les médias espagnols n'ont connaissance d'aucune liaison entre les deux et justifient pour certains un geste déplacé mais qui est lié à l'émotion du moment vécu. Le président de la fédération espagnol a vécu toute la Coupe du monde aux côtés des joueuses et était présent quotidiennement lors des séances d'entraînement, de la vie quotidienne et évidemment à chaque match.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux en pleine célébration, l'attaquante de Pachuca a indiqué "ne pas avoir aimé" ce baiser du président de la Fédération espagnole, qui n'a pas encore réagi.