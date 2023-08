Affaires Rubiales: les 23 championnes du monde annoncent se mettre en retrait "si la direction actuelle continue"

Les 23 joueuses de l'équipe d'Espagne, sacrée championne du monde dimanche dernier en Australie, ont annoncé dans un communiqué du syndicat FUTPRO qu'elles refusaient de rejouer avec la Roja "si les dirigeants actuels [étaient] maintenus".

Les championnes du monde haussent le ton. Six jours après le sacre de la Roja lors de la finale de la Coupe du monde féminine face à l'Angleterre (1-0) et le baiser forcé de Luis Rubiales sur la bouche de Jenni Hermoso, les 23 joueuses présentes en Océanie sont montées au créneau pour dénoncer le comportement du président de la Fédération espagnole et annoncent se mettre en retrait de la sélection "si la direction actuelle continue".

"Suite aux événements survenus ce (vendredi) matin et face à la perplexité du discours du président de la Fédération Royale Espagnole de Football Luis Rubiales, les joueuses de l'équipe nationale, récemment championnes du monde, en soutien à Jennifer Hermoso, souhaitent exprimer leur condamnation ferme et catégorique d'un comportement qui porte atteinte à la dignité de la femme", indiquent les joueuses dans un communiqué partagé avec le syndicat espagnol FUTPRO.

Le titre passe au second plan

Les signataires ont demandé de "véritables changements, à la fois sportifs et structurels, qui aideront l'équipe nationale à continuer à se développer" et expriment leur tristesse face à l'ampleur qu'a pris l'affaire Rubiales, venue éclipser le premier titre de champion du monde de l'histoire de la sélection féminine espagnole.

"Depuis notre syndicat, nous voulons souligner qu'aucune femme ne devrait avoir à répondre aux images brutales que tout le monde a vues et, bien sûr, qu'elles ne devraient pas être impliquées dans des attitudes non consensuelles, ont encore écrit les championnes du monde et d'autres joueuses via un communiqué diffusé ce vendredi. Les joueuses de l'équipe nationale espagnole de football, champions du monde en titre, attendent des réponses fortes de la part des autorités publiques afin que des actions telles que celles contenues dans ce document ne restent pas impunies."

Les signataires du communiqué

Jennifer Hermoso ; Alexia Putellas ; Misa Rodríguez ; Irene Paredes ; Ona Batlle ; Mariona Caldentey ; Teresa Abelleira ; María Pérez ; Cata Coll ; Aitana Bonmati ; Laia Codina ; Claudia Zornoza ; Oihane Hernández ; Rocío Gálvez ; Irene Guerrero ; Alba Redondo ; Athenea del Castillo ; Eva Navarro ; Enith Salón ; Ivana Andrés ; Olga Carmona ; Salma Paralluelo ; Esther Gonzalez ; Patricia Guijarro ; Lola Gallardo ; Nerea Eizagirre ; Ainhoa Moraza ; Maria León "Mapi" ; Sandra Paños ; Claudia Pina ; Amaiur Sarriegi ; Leila Ouahabi ; Laia Aleixandri ; Lucia García ; Andrea Pereira ; Vero Boquete ; Ainhoa Tirapu ; Sandra Vilanova ; Ana Romero "Willy" ; Silvia Meseguer ; Nagore Calderón ; Carmen Arce "Kubalita" ; Priscila Borja ; Natalia Pablos ; Susana Guerrero ; Larraitz Lucas ; Isabel Benito ; Amanda Sampedro ; Isabel Fuentes ; Elisabet Sánchez ; Mari Paz Azagra ; Vanesa Gimbert ; Virginia Torrecilla ; Leire Landa ; Elisabet Ibarra ; et Marta Torrejón.