Australie-France: la victoire des Matildas contre les Bleues a fait l'une des plus grosses audiences TV australienne depuis 20 ans

Ce dimanche, le Sydney Morning Herarld rapporte que le quart de finale de la Coupe du monde féminine entre l'Australie et la France (0-0, 7 tirs au but à 6), samedi, constitue l'une des plus grosses audiences télé des 20 dernières années dans le pays. Avec 4,9 millions de spectateurs (probablement plus), elle talonne la finale de l'Open d'Australie 2005 avec la défaite de Lleyton Hewitt.

L'engouement autour des Matildas n'est plus à questionner. Samedi à Brisbane, lors du quart de finale de la Coupe du monde féminine face aux Bleues, les supporters australiens avaient investi en très grand nombre les tribunes pour soutenir Sam Kerr et ses coéquipières. Mais il n'y a pas que dans le stade que les fans étaient au rendez-vous. Devant leur poste aussi, ils ont été extrêmement nombreux à suivre la qualification au bout du suspense, à l'issue de la séance de tirs au but (0-0, 7 tirs au but à 6), pour le dernier carré du Mondial.

L'un des événements sportifs les plus suivis de tous les temps en Australie

Ce dimanche, le Sydney Morning Herald rapporte en effet que cette séance constitue l'un des événements sportifs les plus regardés en Australie en près de deux décennies. Selon les chiffres d'OzTAM - sorte de Médiamétrie local - ce sont plus de 4,9 millions de personnes qui ont suivi la partie sur Channel 7 (sur une population de 27 millions, NDLR). À noter que ces données ne tiennent pas compte du visionnage en dehors des foyers (clubs sportifs, pubs etc.), ce qui signifie que l'audience pourrait être nettement supérieure.

En France, près de 5,7 millions de personnes ont suivi la rencontre de l'équipe de France féminine sur France 2 selon les chiffres publiés par Médiamétrie.

Pour mieux mesurer l'impact que constitue cette audience en Australie, il suffit de voir que celle-ci dépasse presque celle de tous les événements sportifs depuis... 20 ans, y compris la victoire d'Ashleigh Barty à l'Open d'Australie en 2022 (4,1 millions). La défaite de Lleyton Hewitt en finale du tournoi du Grand Chelem en 2005 reste, elle, légèrement devant (5,5 millions). L'événement sportif australien le plus regardé de tous les temps demeure la finale du 400 mètres de Cathy Freeman lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000.