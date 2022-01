Tennis: la fusée Barty remporte son premier Open d'Australie à 25 ans

L'Australienne Ashleigh Barty est devenue maître en ses terres en s'imposant en deux sets (6-3, 7-6) face à l'Américain Danielle Collins. Elle remporte son premier Open d'Australie, dans un Grand Chelem qu'elle a entièrement maîtrisé.

Le suspense n'a presque jamais existé. L'Australienne Ashleigh Barty s'est imposée ce samedi en deux sets 6-3, 7-6 (7/2) face à l'Américaine Danielle Collins, et remporte donc son premier titre à l'Open d'Australie. Après moins d'1h27 de duel, la numéro 1 mondiale a acquis son troisième Grand Chelem de sa carrière, après avoir remporté Wimbledon en 2021 et Roland Garros en 2019. Elle a gagné ses trois finales de Grand Chelem jouées dans sa carrière.

Ultra favorite de ce Grand Chelem à domicile, la joueuse de 25 ans n'a pas perdu un set du tournoi et a très vite mis fin au suspense du tableau féminin. Elle n'a concédé que 4,3 jeux par match en moyenne. Face à la 27e mondiale, tombeuse d'Alizé Cornet en quarts, elle a tout de même cédé quelques jeux, s'étant même fait mener 3-0 dans le second set avant de revenir et de gagner au tie-break dans le deuxième set.

Elle est la première joueuse australienne à remporter l'Open d'Australie depuis 44 ans. Poussée par son public dans une ambiance survoltée, elle confirme son statut de patronne du circuit WTA depuis un an et demi.

