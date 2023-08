Australie-France: Wendie Renard regrette le but refusé aux Bleues en prolongation, mais promet quelles reviendront "plus fortes"

Après l'élimination de l'équipe de France par l'Australie aux tirs au but (0-0, 7-6) en quarts de finale de la Coupe du monde féminine, Wendie Renard a exprimé sa fierté, mais aussi son incompréhension par rapport à une décision arbitrale en prolongation.

"On va revenir encore plus fortes", a promis Wendie Renard après l'élimination de l'équipe de France par l'Australie en quarts de finale de la Coupe du monde féminine samedi. Après la défaite au terme d'une séance de tirs au but rocambolesque (0-0 puis 7-6), la capitaine de 33 ans est passée devant le micro de RMC pour exprimer sa fierté d'avoir atteint ce stade de la compétition.

"Ça s’arrête pour nous ce soir, mais je suis fière de ce groupe et de toutes les joueuses qui ont pris leurs responsabilités pour tirer leur penalty, a-t-elle déclaré. On va revenir encore plus fortes. On a créé quelque chose depuis le début de la prépa au mois de juin, il faut s’appuyer dessus. On a un groupe de qualité. Chaque chose en son temps".

"La déception est forcément immense parce qu'on y a cru", a ajouté la défenseure à propos de la séance de tirs au but au cours de laquelle deux balles de match ont été manquées par les Australiennes. "Après le poteau, on revient, elles ont encore une occasion de tuer le match, Solène l’arrête, là on se dit que c’est pour nous. Et la troisième malheureusement, c’est au fond".

"S’il y a faute là, il y a faute sur chaque corner, chaque coup franc"

Par rapport au reste du match, la Lyonnaise est toutefois fâchée par rapport à la faute qui lui a été imputée sur le but contre-son-camp de l'Australie refusé par l'arbitre en prolongation: "L’arbitre dit que je tire un peu le maillot… Mais s’il y a faute là, il y a faute sur chaque corner, chaque coup franc. Parce que moi je suis tout le temps ceinturée… C’est le foot. Elle a pris une décision sans même aller voir la VAR alors que je ne touche même pas la joueuse qui marque contre son camp… C’est comme ça, on savait qu’on jouait contre tout un peuple".

"Mais encore une fois je suis fière de mes coéquipières, a repris Wendie Renard. Il y a les JO dans un an à la maison, on doit digérer d’abord, mais il faudra bâtir sur ce qu’on a créé au mois de juin. Les JO à la maison, il faudra faire quelque chose".