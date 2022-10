Coupe du monde féminine 2023: le tirage complet des groupes, avec le Brésil pour les Bleues

L'équipe de France a hérité d'un groupe F relativement aisé pour la Coupe du monde 2023 avec pour principal adversaire le Brésil, et jouera tous ses matchs en Australie, selon le tirage au sort effectué ce samedi à Auckland.

Les Bleues s’en sortent bien. Tête de série lors du tirage au sort effectué ce samedi à Auckland, l'équipe de France a hérité d'un groupe F plutôt abordable pour la Coupe du monde 2023 avec pour principal adversaire le Brésil. Elle affrontera également au premier tour la Jamaïque et un barragiste (parmi Taïwan, Paraguay, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Panama) dont l'identité sera connue en février.

Un tirage favorable

Les joueuses de Corinne Diacre auront rendez-vous le 23 juillet à Sydney pour débuter ce Mondial contre la Jamaïque. Elles fileront ensuite à Brisbane pour affronter les Brésiliennes six jours après, avant de retourner à Sydney pour défier le barragiste le 2 août, selon le calendrier communiqué par la Fifa.

>> Revivez le tirage au sort du Mondial

Elles ont la chance de se trouver dans un tableau différent de celui des Etats-Unis, leur bourreau en quart de finale de l'édition 2019 à domicile, ce qui leur assure de ne pas affronter les doubles championnes du monde en titre avant l'éventuelle finale à Sydney. La cérémonie organisée samedi à Auckland s'est donc révélée heureuse pour les Françaises, éliminées cet été en demi-finales de l'Euro par l'Allemagne.

Diacre : "On veut dépasser les quarts"

Ce Mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, programmé du 20 juillet au 20 août 2023, apparaît comme la prochaine grande échéance, un nouvel espoir de décrocher, enfin, un premier titre international. Les Françaises pourraient retrouver leurs voisines allemandes, placées dans le groupe H, dès les huitièmes. Les Etats-Unis, doubles championnes du monde en titre, sont de leur côté dans le même groupe que les Pays-Bas, le Vietnam et une équipe barragiste.

"C'est un groupe pas simple. On aura des équipes importantes à jouer pour espérer se qualifier. Il faudra bien démarrer la compétition, la première place pourrait se jouer avec le Brésil mais il ne faudra pas sous-estimer les autres équipes. On aura l'avantage de jouer deux fois dans la même ville, à Sydney. Mais des les huitièmes on croisera avec le groupe de l'Allemagne, il ne faudra pas se tromper. L'objectif est de finir en tête du groupe. On veut dépasser les quarts, c'est un minimum", a réagi la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre au micro de La chaîne L'Equipe.

La composition des groupes :

- Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

- Groupe B : Australie, République d'Irlande, Nigeria, Canada

- Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

- Groupe D : Angleterre, Barragiste, Danemark, Chine

- Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Barragiste

- Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Barragiste (Taipei chinois, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Paraguay)

- Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

- Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée du Sud

Le calendrier des Bleues :

- France-Jamaïque le 23 juillet à Sydney

- France-Brésil le 29 juillet à Brisbane

- France-Barragiste (Taiwan/Papouasie Nouvelle-Guinée/Paraguay/Panama) le 2 août à Sydney