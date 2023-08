Coupe du monde féminine: entre l'Allemagne et la Colombie, "pas de préférence" pour les Bleues en 8es de finale

Vainqueures du Panama (3-6) ce mercredi lors de leur dernier match de poules, les joueuses d'Hervé Renard devront se frotter à du lourd en 8es de finale de la Coupe du monde féminine. Sans, pour autant, avoir une préférence entre l'Allemagne et la Colombie, les deux équipes susceptibles de croiser la route des Françaises.

Une "revanche" contre l'Allemagne ou des retrouvailles contre la Colombie ? En attendant de connaître, jeudi, leur adversaire des 8es de finale du Mondial mardi prochain (le 8 août à midi, heure française) à Adélaïde, les Bleues assurent n'avoir "pas de préférence", même si l'Allemagne semble être un gros morceau.

Geyoro et les Bleues ont "hâte de savoir" qui sera leur adversaire

"Peu importe", a balayé la jeune Vicki Becho mercredi après Panama-France (3-6), dernière rencontre du groupe F qui a validé la première place de la France. "Que ce soit la Colombie ou l'Allemagne, il n'y a pas de préférence. C'est une Coupe du monde, peu importe l'équipe qu'on va affronter, ça va être compliqué", a ajouté la Lyonnaise.

Avec leur première place, les Bleues affronteront l'équipe qui terminera deuxième du groupe H, soit l'Allemagne, la Colombie voire le Maroc ou la Corée du Sud, ces deux derniers scénarios paraissant beaucoup plus improbables. La Colombie, opposée au Maroc jeudi, n'a besoin que d'un match nul pour terminer en tête de groupe, ce qui agrandit les chances de voir l'Allemagne croiser les Bleues dès les huitièmes, comme en demi-finale du dernier Euro (défaite 2-1).

"L'Allemagne, ça peut être une revanche pour nous. La Colombie, on les a déjà affrontées en match amical (victoire 5-2 en avril), mais on sait que là, ça va être une autre paire de manches. On a hâte de savoir", a détaillé la capitaine du soir Grace Geyoro. Pour la Parisienne, "ça va être à nous d'imposer notre jeu" peu importe l'adversaire.

Un match plus ouvert contre l'Allemagne ?

La Colombie, portée par des dizaines de milliers de fans, a réalisé un exploit en dominant l'Allemagne (2-1) et semble habitée dans cette compétition. Quant aux Allemandes, elles restent une valeur sûre du football international, deux fois victorieuses du Mondial (2003, 2007) et finaliste de l'Euro 2022.

Amel Majri ne veut pas sous-estimer la Colombie. C'est "une équipe redoutable qui joue avec le coeur, la grinta, poussée par son public", analyse la jeune maman. Devenue incontournable en défense, Maëlle Lakrar s'en remet de son côté au "destin". "L'Allemagne peut être un match ouvert des deux côtés", glisse la Montpelliéraine.

Pour arbitrer les débats, le sélectionneur Hervé Renard a choisi de faire un pas de côté. "Je n'ai pas de préférence, je vais attendre patiemment", a-t-il dit. "C'est plus facile d'attendre dans son fauteuil".