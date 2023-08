Coupe du monde féminine: quel adversaire pour les Bleues en huitièmes? Ça sent le très lourd

L’équipe de France féminine s’est qualifiée ce mercredi pour les huitièmes de finale du Mondial disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Premières du groupe F, les Bleues d’Hervé Renard peuvent encore hériter de trois adversaires différents au prochain tour.

Malgré une grosse frayeur en début de match sur un coup-franc exceptionnel de Marta Cox, la France a tranquillement battu le Panama (6-3) ce mercredi lors de la Coupe du monde féminine. Assuré de la première place du groupe F, les Bleues sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Au prochain tour, les partenaires de Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer affronteront le deuxième de la poule H.

Mais il faudra encore patienter pour que le staff tricolore puisse préparer avec minutie le début des matchs à élimination directe. Et pour cause, la troisième journée du groupe H est prévue ce jeudi (12h, heure française) et verra trois équipes à la lutte pour les deux billets qualificatifs: l’Allemagne, la Colombie et le Maroc.

>> Panama-France (3-6)

L’Allemagne en pole pour défier les Bleues

Favorite du groupe H, l’Allemagne a signé un carton inaugural face au Maroc (6-0). Mais les vice-championnes d’Europe en titre se sont ensuite laissées surprendre par la Colombie (1-2).

Une contre-performance qui pourrait bien les envoyer sur la route de l’équipe de France. Deuxièmes avant leur dernier match, les Allemandes d'Alexandra Popp ne sont plus totalement maîtresses de leur destin. Pour la première place en tout cas.

La tableau de la phase finale du Mondial 2023 © DR RMC Sport

Si la Colombie fait nul ou domine le Maroc, les Sud-Américaines seront assurées de la première place et affronteront la Jamaïque lors des huitièmes. De fait, la France jouerait un choc contre l’Allemagne. Un duel aux allures de revanche pour les Bleues après leur élimination en demi-finale de l’Euro en 2022.

Mais une victoire de l’Allemagne contre la Corée du Sud, déjà éliminée, pourrait faire les affaires de la France si le Maroc bat la Colombie. Dans cette situation, l’Allemagne serait première à la faveur d’une meilleure différence de buts (sauf énorme carton des Lionnes de l'Atals contre la Colombie) et la deuxième place se jouerait entre la Colombie et le Maroc… toujours à la différence de buts.

Le classement du Groupe H avant la J3

1. Colombie avec 6 pts (+3 et 4 buts marqués)

2. Allemagne avec 3 pts (+5 et 7 buts marqués)

3. Maroc avec 3 pts (-5 et 1 but marqué)

4. Corée du Sud avec 0 pt (0-3 et 0 but marqué)