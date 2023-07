France-Brésil: "Libérez-vous !", la causerie très puissante d'Hervé Renard avant le match

La FFF a mis en ligne une vidéo montrant les coulisses de la victoire des Bleues face au Brésil (2-1) pour leur deuxième match de la Coupe du monde 2023. L'occasion d'entendre le discours musclé tenu par Hervé Renard à ses joueuses avant le match.

Hervé Renard a plusieurs facettes. En conférence de presse, au moment de répondre aux questions des journalistes, le nouveau sélectionneur des Bleues ne perd jamais son flegme ni son sourire. Sur son banc, en plein match, il peut apparaître très posé, serein, puis hors de lui dans la seconde suivante.

Son accès de colère samedi face au Brésil (2-1), qui lui a valu un carton jaune en toute fin de rencontre, l’illustre bien. Et puis il y a le Hervé Renard dans le vestiaire, au plus près de son groupe. Avant sa nomination fin mars sur le banc de l’équipe de France féminine, en remplacement de Corinne Diacre, ses proches et anciens collègues décrivaient un coach charismatique, stimulant, capable de transcender un groupe. Les Bleues ont pu s’en rendre compte depuis sa prise de fonction, et peut-être encore plus avant le choc contre le Brésil.

La FFF a mis en ligne ce dimanche une vidéo montrant les coulisses de cette victoire, y compris le discours tenu par Hervé Renard à ses joueuses à deux heures du coup d’envoi. Une causerie musclée, puissante, à même de donner des frissons. "Le football, c’est être présent le jour J. Et je sais que vous allez être présentes. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je le sais. Soyez ensemble, tout le travail que vous avez effectué est parfait. Je peux le dire devant tout le monde. Il faut que vous ayez une haute confiance en vous. Et puis quand on arrive vers le stade et qu’on entend beaucoup de Brésiliens, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi ça me métamorphose", lance-t-il, gestes à l’appui, avant de faire grimper les décibels.

Il met en garde son équipe à la pause

"J’espère que ça vous fourmille un peu dans le corps. Moi, même si ce sont des Brésiliens et que le stade est tout jaune, moi ça me stimule ! Il faut que ce soit la même chose ! Peu importe s’il n’y a que 500 Français contre 15.000 ! On se nourrit de ça ! Rappelez-vous la première causerie, j’avais dit qu’il y aurait des moments difficiles. Vous vous en rappelez ? Ces obstacles arrivent. Et aujourd’hui vous allez être capables de les franchir. (…) Il faut sortir la tête haute, et dès les premières secondes il faut y aller ! Il ne faut pas attendre 20 minutes, il faut mettre le starter d’entrée comme vous êtes capables de le faire, si vous avez envie de le faire !", appuie-t-il.

"On rentre sur un terrain pour gagner. Libérez-vous, osez, faites-le ! Toujours aller de l’avant ! Ça c’est des matchs exceptionnels quand on fait ce métier ! Vous allez mieux commencer ce match que la dernière fois sans leur laisser un centimètre de répit !", ajoute-t-il, avant d’en remettre une couche juste avant le coup d’envoi : "On montre qu’on est là, OK ? Il faut tout donner ! Faut les bousculer !" A la pause, alors que la France mène 1-0 grâce à Eugenie Le Sommer, Hervé Renard se veut bien plus calme, tout en prévenant son groupe : "Faut pas s’endormir ! On leur laisse rien !" Comme s’il avait senti venir l’égalisation brésilienne…

C’est finalement sur une tête rageuse de leur capitaine Wendie Renard que les Bleues décrochent trois points précieux en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un match "référence" pour Hervé Renard.