Coupe du monde féminine: l'incroyable enchaînement de bourdes de la gardienne italienne face à la Suède

Opposée à la Suède dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du monde féminine, l'Italie a terminé le premier acte avec un déficit de trois buts, encaissés dans les dernières minutes sur un série d'erreurs défensives. Avant d'en prendre un quatrième au retour des vestiaires.

Enorme coup de massue pour les Italiennes. Supérieures aux Suédoises lors de la première demi-heure, à l'occasion du choc du groupe G dans cette Coupe du monde féminine 2023, les Transalpines sont finalement rentrées au vestiaire avec un retard de trois buts ce samedi, encaissés dans les cinq dernières minutes de la première période sur une multitude d'erreurs défensives.

Les Scandinaves ont profité de deux corners pour inscrire leurs premiers buts de la rencontre. La gardienne italienne Francesca Durante s'est trouée une première fois, permettant à Amanda Ilestedt d'ouvrir le score de la tête (1-0, 39e) - le deuxième but de la défenseuse d'Arsenal après celui inscrit contre l'Afrique du Sud. Mais Durante, pas du tout rassurante, s'est distinguée par une nouvelle sortie ratée sur un nouveau corner, qui a permis à Fridolina Rolfö d'inscrire à son tour sa deuxième réalisation dans la compétition (2-0, 44e).

Doublé de la défenseuse Amanda Ilestedt, co-meilleure buteuse de la Coupe du monde

Assomées, les Italiennes ont définitivement sombré au terme d'une action rondememnt menée par la Suède et conclue par Stina Blackstenius dans le temps additionnel (3-0, 45e+1), après une intervention manquée de Lucia Di Guglielmo. La mi-temps aurait pu profiter à l'Italie pour resserrer les vis sur les coups de pied arrêtés, mais il n'en a rien été.

La Suède, par l'intermédiaire une nouvelle fois de sa défenseuse Ilestedt, a aggravé le score via un troisième corner, sur lequel aucune Italienne n'a su s'imposer (4-0, 50e). Il s'agit du troisième but de l'ancienne joueuse du PSG, meilleure buteuse du tournoi avec la Brésilienne Ary Borges, et de la quatrième réalisation sur corner des Suédoises dans cette Coupe du monde. Soit deux tiers de leurs buts !