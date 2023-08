Coupe du monde féminine: la compo probable des Bleues face au Maroc

A la veille du huitième de finale entre la France et le Maroc, une composition probable de l'équipe de France se dégage, malgré l'incertitude concernant l'état de santé de Maëlle Lakrar. Hervé Renard va conserver son 4-4-2.

Hervé Renard a trouvé son système. Face au Maroc ce mardi lors du huitième de finale de Coupe du monde, le technicien français va aligner un XI semblable au XI type observé depuis le début de la compétition. Une seule incertitude cependant: l'absence ou non de Maëlle Lakrar.

L'incertitude Lakrar

La défenseure de Montpellier, touchée à une cuisse, "décidera selon son ressenti" de sa participation au huitième de finale contre le Maroc à Adélaïde, a affirmé lundi le sélectionneur Hervé Renard en conférence de presse. "Maëlle a eu une petite alerte sur une petite glissade. C'est elle qui va décider demain matin (mardi) selon son ressenti si elle est capable de disputer ce match."

Outre cette potentielle absence, le XI des Bleues va ressembler à celui que l'on a vu à l'oeuvre face au Brésil, avec un 4-4-2 à plat et une pointe de l'attaque composée par Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani. Au milieu, Selma Bacha sera bien titulaire à gauche, tout comme Sandie Toletti, Kenza Dali et Grace Geyoro.

Perisset toujours titulaire

La milieu du PSG, ménagée lors de deux entraînements cette semaine, est bien revenue "à 100%" a affirmé Hervé Renard en conférence de presse. "Elle sera là, bien présente. C'est une joueuse indispensable de l'équipe de France." Il a expliqué avoir à sa disposition l'intégralité de son groupe: "Il y a eu un bon turnover contre le Panama (6-3 lors du dernier match du groupe F). Tout le monde est prêt pour ce match important."

En défense, Eve Périsset va donc garder son couloir droit, tandis que Sakina Karchaoui, retrouve le côté gauche, après avoir été préservée lors du dernier match de poules contre le Panama (victoire 6-3). L'incertitude tient donc dans la défenseure qui sera alignée aux côtés de Wendie Renard, soit Maëlle Lakrar si elle revient suffisamment à temps, soit Elisa De Almeida, déjà titulaire face au Panama.

La compo probable de l'équipe de France (4-4-2) :

Peyraud-Magnin - Périsset, Lakrar ou De Almeida, Renard (c), Karchaoui - Toletti, Geyoro, Dali, Bacha - Le Sommer, Diani