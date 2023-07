France-Brésil: le but de Le Sommer qui récompense le gros début de match des Bleues

Grâce au 90e but d'Eugénie Le Sommer avec l'équipe de France, les Bleues ont ouvert le score face au Brésil ce samedi, après moins de 20 minutes de jeu pour leur deuxième match de la Coupe du monde 2023.

Six jours après son match raté face à la Jamaïque (0-0) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2023, l'équipe de France livre un début de match de bien meilleure qualité face au Brésil, vainqueur facile du Panama lors de la première journée (4-0).

>> France-Brésil en direct

L'évidence Le Sommer

Menaçante dès la 13e minute avec un coup de tête sorti par la gardienne Leticia, Eugénie Le Sommer a réglé la mire quatre minutes plus tard. Un long centre de Sakina Karchaoui a trouvé la tête de Kadidiatou Diani dans la surface, laquelle a remisé pour la Lyonnaise, aux six mètres, dont le deuxième coup de casque de la partie a surpris la gardienne brésilienne. Comme en 2015 et en 2019, Eugénie Le Sommer (34 ans) a inscrit le premier but de la France dans une Coupe du monde.

Grâce au 90e but en sélection de la détentrice du record, les Bleues virent provisoirement en tête du groupe F avec quatre unités, devant le Brésil (3) puis la Jamaïque (1) et le Panama (0) qui s'affrontent à partir de 14h30.