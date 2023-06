Coupe du monde féminine: la Jamaïque lance une cagnotte pour payer ses frais durant la compétition

La Jamaïque, future adversaire de l'équipe de France en phase de poules de la Coupe du monde féminine, espère récolter 160.000 euros via une cagnotte pour financer hébergement et repas en Australie et Nouvelle-Zélande.

À trois semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet au 20 août), l'équipe de Jamaïque, premier adversaire des Bleues, cherche toujours à financer son déplacement. En colère contre leur fédération, les Reggae Girlz avaient virulemment dénoncé, le mois dernier, leur inquiétude liée à la préparation du Mondial (plusieurs matchs amicaux ont été annulés) et leur installation sur le pays d'Oz.

La mère d'une joueuse à l'intitiative d'une cagnotte

Face au manque de moyens mis à disposition par la Fédération jamaïcaine de football (JFF), les joueuses elles-mêmes s'en sont remises au financement participatif pour couvrir les frais d'hébergement et les repas. Le but est d'atteindre les 175.000 dollars, soit un peu plus de 160.000 euros, pour permettre à l'effectif et au staff d'assurer le déplacement au pays des kangourous. À ce jour, plus de 85.000 dollars ont déjà été récoltés grâce à près de 1000 donnateurs.

Deux collectes ont été lancées pour ce faire. L'une, la "Reggae Girlz Rise Up", à l'initiative de la mère de Havana Solaun - milieu de terrain évoluant au Houston Dash - est censée permettre de récolter 100.000 dollars (un peu plus de 40.000 amassés à ce jour) et vise à "compenser les dépenses engagées dans l'aventure australienne" de la Jamaïque. L'autre, créée par la Reggae Girlz Foundation, a un objectif de 75.000 dollars (45.000 à ce jour) et sera utilisée pour payer "le voyage, l'hébergement et les repas des joueurs".

Les Jamaïcaines retrouveront les Bleues

La Jamaïque disputera seulement la deuxième phase finale de Coupe du monde de son histoire, après celle de 2019, en France. Les Reggae Girlz de l'ex-Bordelaise Khadija Shaw avaient terminé dernières du groupe C après des défaites face au Brésil (0-3) et l'Australie (1-4) à Grenoble, et l'Italie (0-5) à Reims. Cette année, les Jamaïcaines ont été placées dans le groupe F, en compagnie notamment de l'équipe de France d'Amandine Henry.

Le calendrier de la Jamaïque

- 23 juillet (12h), à Sydney : France-Jamaïque

- 29 juillet (14h30), à Perth : Panama-Jamaïque

- 2 août (12h), à Melbourne : Jamaïque-Brésil