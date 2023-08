Coupe du monde féminine: la Suède remporte la "petite finale" pour la troisième place face à l'Australie

La Suède a remporté 2-0 le match pour la troisième place du Mondial féminin 2023 contre l'Australie, samedi à Brisbane.

Le podium du Mondial est donc entièrement européen. À la veille de la finale entre l'Espagne et l'Angleterre (dimanche 12h), la Suède a battu 2-0 l'Australie dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde féminine 2023.

Fridolina Rolfö a ouvert le score sur penalty (30e) et la star et ancienne attaquante parisienne Kosovare Asllani a fait le break en seconde période (62e). Ce match était un duel suédois sur les bancs, avec Peter Gerhardsson à la tête des Suédoises et Tony Gustavsson aux commandes de la sélection du pays hôte.

La Suède n'a jamais perdu de petite finale de Mondial

C'est la deuxième fois de suite que la Suède termine à la troisième place, et la quatrième fois de son histoire après 1991, 2011 et 2019. Le pays n'a d'ailleurs jamais perdu de petite finale de Coupe du monde.

Les célébrations de cette nouvelle médaille de bronze se feront en comité restreint. Pour leur retour au pays, les joueuses devaient être accueillies avec des festivités en public. Mais le retour de la menace terroriste en a décidé autrement.

Quant aux Matildas, portées par un engouement exceptionnel, cette quatrième place constitue malgré tout le meilleur résultat de l'histoire de la sélection. Pour la vedette Sam Kerr, ces "quatre semaines les plus incroyables" de sa carrière s'achèvent avec un seul but au compteur, celui, superbe, inscrit lors de la demi-finale perdue contre l'Angleterre. Mais les prestations de l'équipe promettent un héritage important. D'ailleurs, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé un plan de 200 millions de dollars pour développer le football féminin.