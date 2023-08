Coupe du monde féminine: la petite vengeance de l'Américaine Leroux sur les réseaux après l'élimination des Pays-Bas

Eliminée ce vendredi par l'Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde féminine (2-1), la Néerlandaise Lineth Beerensteyn, qui avait critiqué les Américaines pour avoir "trop parlé" au début de la compétition, a eu un retour de bâton sur les réseaux sociaux de la part de l'attaquante des USA Sydney Leroux.

C'est ce qu'on appelle un retour de flamme. Battue par l'Espagne (2-1) vendredi en quarts de finale de la Coupe du monde féminine, la Néerlandaise Lineth Beerensteyn ne s'attendait peut-être pas à recevoir une riposte aussi rapide de la part des Américaines.

"Il faut attendre d'être sur le podium avec la médaille d'or avant de dire de la merde"

À la veille de son match, en conférence de presse, Beerensteyn avait été interrogée sur l'élimination de Megan Rapinoe et ses coéquipières en 8es de finale face à la Suède (0-0, 4 tirs au but à 5). "La première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu cela, c'était : 'ok bye'. Depuis le début elles parlaient déjà de la finale, elles étaient trop grandes gueules. Et parfois, il faut parler moins et en faire plus sur le terrain."

Cette sortie pour la moins piquante n'est pas passée inaperçue chez les doubles championnes du monde sortantes. Et après la défaite des Pays-Bas vendredi, c'est l'attaquante Sydney Leroux qui lui a répondu sur les réseaux sociaux. "S'il y a une chose que nous avons apprise, c'est qu'il faut attendre d'être sur le podium avec la médaille d'or avant de dire de la merde parce que maintenant... 'ok bye' aussi."

Reste à voir si cette joute verbale va en rester là, où si Beerensteyn et les Néerlandaises vont continuer à l'alimenter dans les prochains jours. Quoi qu'il en soit, les prochains affrontements entre les deux sélections promettent d'être croustillants.