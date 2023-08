Coupe du monde féminine: le frère d’une joueuse colombienne tué par balle, les festivités maintenues

Le frère de la joueuse colombienne Jorelyn Carabalí a été tué par balle lundi matin à la sortie d’une discothèque. Malgré le drame, la Fédération va maintenir les festivités après le beau parcours de la sélection à la Coupe du monde féminine.

Le frère cadet de la joueuse colombienne Jorelyn Carabali a été tué par balle lundi matin à la sortie d’une discothèque de Cali, a indiqué la police locale. Une fusillade aurait éclaté à la sortie de l’établissement dans lequel il travaillait comme DJ. Il était âgé de 23 ans. Le drame est intervenu deux jours après la fin du magnifique parcours de la Colombie à la Coupe du monde féminine en quarts de finale face à l’Angleterre (2-1).

Les festivités maintenues

Jorelyn Carabali (26 ans) avait été l’une des joueuses majeures de cette performance historique en étant alignée en défense à tous les matchs. La Fédération colombienne a réagi à cette tragique nouvelle par le biais d’un communiqué. "La Fédération colombienne de football pleure profondément le décès d'Andrés Carabalí, frère de la joueuse Jorelyn Carabali, membre de l'équipe colombienne de football féminin. De la FCF, nous envoyons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis. De même, nous exprimons tout notre soutien et notre solidarité à la défense de l'équipe nationale."

Les festivités ont été maintenues pour le retour des joueuses au pays, qui s’est passionné pour la sélection féminine. Jorelyn Carabali a partagé son immense tristesse sur les réseaux sociaux. "Mon petit frère, a-t-elle écrit dans une story Instagram. Dieu me donne de la force comme jamais dans cette situation. Merci à tous pour messages de soutien dans ce moment difficile."

Pour sa troisième participation à une Coupe du monde féminine, la Colombie s’est hissée pour la première fois de son histoire en quarts de finale après avoir terminé première de son groupe devant le Maroc, l’Allemagne et la Corée du Sud. Elle a ensuite sorti la Jamaïque (1-0) en huitièmes de finale avant de faire vaciller l’Angleterre, grande favorite au titre (défaite 2-1 après avoir mené 1-0).