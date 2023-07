Coupe du monde féminine: "On est tout sauf soft", le message très musclé de Dali aux adversaires des Bleues

Au lendemain du succès face au Brésil, la milieu de terrain de l'équipe de France Kenza Dali explique avoir volontairement mis un tacle appuyé pour "faire passer un message" et faire en sorte que les futurs adversaires des Bleues en Coupe du monde cessent de croire qu'elles sont une équipe "soft".

Après une belle victoire 2-1 face au Brésil ce samedi lors de la deuxième journée des phases de poule de la Coupe du monde, la France veut encore montrer davantage. Et notamment sur le plan physique. Dans une interview pour l'AFP, la milieu de terrain des Bleues Kenza Dali a reconnu qu'elle avait mis un tacle dès la 11e minute pour "faire passer un message".

"C'était important de faire passer un message"

Un geste qui lui a d'ailleurs valu un carton jaune, très tôt dans le match. Mais ce n'est pas vraiment un problème pour celle qui évolue à Aston Villa: "Je n'avais pas prévu un carton jaune, mais j'avais prévu le tacle. J'avais très bien analysé l'arrière gauche avant le match et c'était important de montrer qu'elle n'allait pas s'amuser. Le match commence dans le couloir, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est le football, c'est du chambrage."

Kenza Dali tacle la milieu de terrain brésilienne Kerolin lors du match de football du groupe F de la Coupe du monde féminine 2023 entre la France et le Brésil au stade de Brisbane à Brisbane le 29 juillet 2023. © AFP

"J'en avais un peu marre d'entendre que la France, on était tendre et 'soft'. C'est ce qu'on dit de nous en Angleterre, explique celle qui évolue dans le championnat anglais depuis 2019 et un transfert à West Ham. Je sais que ce n'est pas la vérité, je le vois à l'entrainement, on est tout sauf 'soft', même entre nous. Je voulais vraiment qu'on le montre hier (samedi face au Brésil). C'était important de faire passer un message pour dire qu'on était capable de mettre des coups et qu'on n'allait pas que subir."

"Je sais que je suis en retard"

"Sur le tacle, je sais que je suis en retard, je n'y vais pas pour gagner le ballon je vais être honnête, mais je ne voulais pas prendre de jaune. Je n'y vais pas pour lui faire mal non plus. A vitesse réelle, c'est un tacle appuyé mais quand on regarde le ralenti, je ne mets pas la semelle. C'est un match de Coupe du monde, c'est un France-Brésil, c'est une équipe qui aime bien mettre des petits ponts donc il fallait montrer notre détermination dès le premier ballon. C'était un tacle intentionnel, je ne vais pas le cacher."