Coupe du monde féminine: Rubiales présente ses excuses après son baiser polémique

Luis Rubiales a présenté ce lundi ses excuses dans une vidéo après avoir embrassé Jennifer Hermoso sur la bouche après la finale du Mondial féminin et lors de la remise des médailles aux joueuses espagnoles. En Espagne, la polémique anfle et plusieurs personnalité politiques et associations réclament sa démission.

La polémique va-t-elle dégonflée? Après la victoire historique des joueuses de Jorge Vilda ce dimanche lors de la Coupe du monde féminine contre l'Angleterre (1-0), Luis Rubiales, le président de la Fédération espagnole de football a embrassé sur la bouche l'attaquante Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles.

Le ministre des Sports, Miquel Iceta, a même demandé des excuses de la part du président de la Fédération. Quelques heures après l'intervention du gouvernement espagnol, Luis Rubiales s'est éxécuté et a présenté ses excuses.

>> Revivez Espagne-Angleterre (1-0)

"Lorsque vous êtes président, vous devez être plus prudent"

Luis Rubiales a publié ce lundi, une vidéo dans laquelle il présente ses excuses après son geste polémiqu et qui a délcenché un véritable tollé en Espagne.

"Il y a un fait que je regrette entre la joueuse (Jennifer Hermoso) et moi. Je tiens à m’excuser pour tout ce que ca a engendré. On a une magnifique relation tous les deux, comme avec les autres joueuses, a estimé le patron de la Fédération espagnole de football. Je me suis trompé, je dois l'admettre. Je dois m'excuser, apprendre de cela et comprendre que lorsque vous êtes président, vous devez être plus prudent. C'était sans mauvaise intention dans un moment d'euphorie. Ici, on l'a vécu comme quelque chose de naturel maos dehors, une agitation s'est formée."

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Luis Rubiales qualifie ce jour de magnifique pour le football espagnol et regrette que cette affaire prenne le dessus sur la performance espagnole: "On était dans un moment historique, l'un des plus beaux jours de l'histoire du football espagnol. Les filles sont championnes du monde. On a beaucoup travaillé au sein de la Fédération, on est très fiers. Cela l'a emporté sur la célébration et le mérite qui revient à l'équipe."

Une pétition pour demander le départ de Rubiales

Ce geste a suscité une vague de critiques en Espagne et la polémique a rapidement pris le dessus sur le premier sacre historique des joueuses de la Roja. La Ministre de l'Egalité du gouvernement espagnole, Irene Montero, a condamné le geste de Rubiales.

"Nous ne devrions pas considérer que donner un baiser sans consentement est une chose 'qui arrive', a estimé la membre du gouvernement espagnol. C'est une forme de violence sexuelle que nous, les femmes, subissons au quotidien et jusqu'à présent invisible, et que nous ne pouvons pas normaliser. C'est le devoir de toute la société. Avec le consentement au centre de tout. Seul un oui est un oui."

Plusieurs politiques et associations féministes demandent la démission de Luis Rubiales de son poste de président de la Fédération. C'est notamment le cas de la Fédération des femmes progressistes de la Communauté valencienne ou encore de l'Association des femmes dans le sport professionnel (AMDP). Une pétition réclamant sa démission a déjà obtenu un peu plus de 3200 signatures.