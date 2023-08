TOUT COMPRENDRE - Pourquoi la polémique enfle après le baiser de Rubiales sur la bouche de Hermoso après la finale du Mondial

Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, se trouve au cœur d’une polémique après avoir embrassé sur la bouche l’attaquante Jennifer Hermoso après la victoire des féminines en finale de la Coupe du monde ce dimanche.

Qui est Luis Rubiales?

Ancien président du syndicat des joueurs, Luis Rubiales est devenu président de la Fédération en 2018. Depuis son arrivée à la tête de l'instance en 2018, Rubiales a multiplié les prises de décisions fortes, comme celles d’écarter Julen Lopetegui de son poste de sélectionneur à deux jours du début de la Coupe du monde 2018 - l’Espagne n’avait pas passé les poules - ou de délocaliser la Supercoupe en Arabie Saoudite au mois de janvier, tout en changeant de format. Au-delà de certaines polémiques, le patron du foot espagnol est souvent critiqué pour son style direct et un poil "rustre".

Que lui est-il reproché?

Présent à Sydney lors de la finale de la Coupe du monde féminine remportée par l’Espagne face à l’Angleterre (1-0) ce dimanche, Luis Rubiales a embrassé sur la bouche l’attaquante Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles sous les yeux étonnés de la joueuse de Pachuca au Mexique.

Lors du coup de sifflet final, il a célébré la victoire de l’Espagne en se prenant les parties intimes, juste à côté de la Reine Letizia et de sa fille Sofia (16 ans).

Dans les vestiaires, Luis Rubiales a a annoncé aux 23 joueuses championnes du monde qu'il leur offrait un voyage à Ibiza, avant de lâcher une nouvelle phrase qui ne manquera pas de faire les gros titres: "A Ibiza on célèbrera le mariage de Jenni et Luis Rubiales".

Est-il coutumier du fait?

À quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, Luis Rubiales était accusé d'avoir organisé des orgies avec l’argent de la Fédération espagnole. Le "pico" (smack, en VF) sur la bouche de Jennifer Hermoso est "un événement révélateur du côté rustre du personnage" pour Frédéric Hermel.

"C’est surprenant mais ça n’a pas surpris quand on connaît le personnage, a estimé le spécialiste du football espagnol pour RMC Sport. Il ne met pas à l’aise les gens autour de lui. Chaque geste est sujet à polémique en Espagne, un pays où les droits des femmes sont pris au sérieux."

Quelles sont les réactions?

Critiqué sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale, Luis Rubiales a été incendié ce lundi par Miquel Iceta. Le ministre de la Culture et des Sports espagnol a demandé au président de la Fédération des explications, tout en l’exhortant à s’excuser auprès de Jennifer Hermoso pour ce geste "inacceptable".

"C'est la chose logique et raisonnable à faire. C’est vrai que le moment qui a eu lieu à Sydney était un moment très spécial, un moment de grande émotion. Mais ceux d'entre nous qui ont des responsabilités publiques doivent être extrêmement prudents, parce que nous donnons un message à la société, et le message est l'égalité des droits et le respect", indique-t-il sur les ondes de RNE.

Comment réagissent les joueuses?

Dans un premier temps surprise du geste du patron du football espagnol, l'attaquante de Pachuca "n'a pas aimé" ce baiser, comme elle l'a expliqué sur ses réseaux sociaux. L'ancienne joueuse du Barça a ensuite assuré que c'était "un geste d'amitié et de gratitude" du fait de gagner le Mondial. "Le président et moi avons une excellente relation, son comportement avec nous tous a été excellent et il s'agissait d'un geste naturel d'affection et de gratitude. On ne peut pas refaire un geste d'amitié et de reconnaissance, nous avons gagné une Coupe du Monde et nous n'allons pas nous écarter de ce qui est important", a-t-elle réagi auprès de l'agence espagnole EFE.

Malgré la polémique du "pico", les joueuses de la Roja n’ont pas souhaité faire un drame de la situation, préférant continuer à célébrer leur première étoile, acquise dans un contexte particulier, puisque le sélectionneur Jorge Vilda - largement soutenu par la Fédération et Luis Rubiales - a été critiqué par 15 joueuses il y a quelques mois. Ces dernières ont décidé de se mettre en retrait de la sélection, dans l’attente de changements. Seulement trois d’entre elles ont participé à la Coupe du monde (Aitana Bonmati, Mariona Caldentey et Ona Batlle).